Melania ve Donald Trump yatakları ayırdılar

KİLİTLERİ DEĞİŞTİRDİ



ODASINDAN ÇIKMIYOR



ESKİ DOST YENİ DÜŞMAN



FIRST LADY'NİN GÖZYAŞLARI



IVANKA'NIN GÖZÜ BABASININ KOLTUĞUNDA

İdil Janet Demiray

Amerika Başkanı’ın Beyaz Saray’daki yaşamını anlatan ve 9 Ocak’ta piyasaya çıkacak ‘Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinde’ adlı kitabın bazı bölümleri basına sızdı. Gazeteci Michael Wolff imzalı ve Trump’a yakın isimlerin tanıklıklarına dayanan kitaba göre; Amerika Başkanı Beyaz Saray’daki kuralları baştan aşağı değiştirdi.Önce First Lady ile odalarını ayıran Trump, yatak odasının kapısına yeni kilitler taktırdı.Trump bu nedenle, kurallar kapsamında odaya girebilmesi gereken istihbarat servisi CIA yetkilileri ile tartıştı. Kitaba göre; Trump odasına yeni televizyonlar koydurdu. Beyaz Saray’daki zamanını odasına kapanarak geçiren Trump, temizlik görevlilerine kıyafetlerine dokunmayı yasakladı. Özellikle diş fırçası gibi kişisel eşyalarına kimseyi yaklaştırmayan Trump, zehirlenme korkusu nedeniyle habersiz şekilde McDonalds gibi fast food zincirlerine gidip, önceden hazırlanmış yemekleri yemeyi tercih ediyor.Kitapta, Trump’ın eski başstratejisti ve en yakın adamı Steve Bannon’ın tanıklıkları da yer alıyor. Başkan’ın oğlu Trump Jr.’ın seçimler öncesi Ruslarla yaptığı görüşmeleri ‘haince’ diye tanımlayan Bannon’a, Beyaz Saray avukatlarının ‘iftira’ suçlamasıyla ihtarname yolladığı belirtildi. Donald Trump ise Bannon için “Kovulduğu zaman sadece işini değil aklını da kaybetti” dedi.200’den fazla kişiyle yapılan görüşmelere dayanan kitapta; Melania Trump’ın, kocasının başkan olmasını hiç istemediği ve seçimi kazandığı gece ağladığı aktarılıyor. Çiftin sık sık kavga ettiği belirtiliyor.Donald Trump’ın Beyaz Saray günlerini anlatan kitapta; kızı Ivanka’ın siyasi hırslarına yer veriliyor. Kitaba göre; Ivanka Trump, babasının ardından başkanlık koltuğuna oturmak istiyor. Yazar Wolff, bunu şu sözlerle aktarıyor: “Beyaz Saray’da yöneticilik görevleri alan Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner kendi aralarında ciddi bir anlaşma yaptı. Eğer bir gün fırsat olursa Ivanka başkanlığa aday olacak. İlk kadın Başkan Hillary Clinton değil Ivanka Trump olabilir.”