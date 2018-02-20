Melek Baykal: Rolümün genç erkeklere merakı var

Nedim Saban
yönetiminde, Özgün Yetkinoğlu
uyarlamasıyla Trump Towers'da görücüye çıkan 'Şen Makas' oyununa ilgi büyüktü.
İnteraktif bir konseptle seyirciyle buluşan 'Şen Makas'da; Melek Baykal, Jess Molho, Veysel Diker ve Özgün Yetkinoğlu
gibi ünlü isimler yer alıyor.
'GÜZEL VE ŞEN BİR DULUM'
Tiyatro gösterisinin ikinci perdesi öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Melek Baykal, "Bu oyuna çok emek verdik. Yönetmenimiz Nedim Saban bize çok emek harcadı. Bu yaşta ben de böyle bir karakter oynuyorum. Güzel ve şen bir dulum. Genç erkeklere merakı var rolümün" şeklinde konuştu.
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