Melek Baykal: Rolümün genç erkeklere merakı var



'GÜZEL VE ŞEN BİR DULUM'

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yönetiminde,uyarlamasıyla Trump Towers'da görücüye çıkan 'Şen Makas' oyununa ilgi büyüktü.İnteraktif bir konseptle seyirciyle buluşan 'Şen Makas'da;gibi ünlü isimler yer alıyor.Tiyatro gösterisinin ikinci perdesi öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Melek Baykal, "Bu oyuna çok emek verdik. Yönetmenimiz Nedim Saban bize çok emek harcadı. Bu yaşta ben de böyle bir karakter oynuyorum. Güzel ve şen bir dulum. Genç erkeklere merakı var rolümün" şeklinde konuştu.