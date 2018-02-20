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Melek Baykal: Rolümün genç erkeklere merakı var

1979 yılından günümüze dünyanın birçok ülkesinde seyirciyle buluşan 'Şen Makas' adlı tiyatro oyunu, önceki akşam ilk kez Türk sevenleriyle buluştu

20 Şubat 2018, Salı 09:30
Melek Baykal: Rolümün genç erkeklere merakı var
Nedim Saban yönetiminde, Özgün Yetkinoğlu uyarlamasıyla Trump Towers'da görücüye çıkan 'Şen Makas' oyununa ilgi büyüktü.

İnteraktif bir konseptle seyirciyle buluşan 'Şen Makas'da; Melek Baykal, Jess Molho, Veysel Diker ve Özgün Yetkinoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.


'GÜZEL VE ŞEN BİR DULUM'


Tiyatro gösterisinin ikinci perdesi öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Melek Baykal, "Bu oyuna çok emek verdik. Yönetmenimiz Nedim Saban bize çok emek harcadı. Bu yaşta ben de böyle bir karakter oynuyorum. Güzel ve şen bir dulum. Genç erkeklere merakı var rolümün" şeklinde konuştu.

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