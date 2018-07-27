Meleklerin Aşkı 4. son bölüm izle! 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'nin her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Meleklerin Aşkı'nın 4. bölümü dün akşam seyircisiyle buluştu. Yaz sezonunun en çok tutan dizilerinden biri olan Meleklerin Aşkı son bölümde Nuri Alço'nun planı Yağmur ile Mehtap'ı ölümle burun buruna getirdi. Mehtap'ın abisi olayı duyar duymaz Rukiye'nin evini basmaya geldi. Necmettin'in patavatsızlığı ise olayın üzerine tuz biber ekti. Silahını çıkaran gözü dönmüş adam Yağmur'un kafasına silahı dayadı.

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜM İZLE

MELEKLERİN AŞKI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Meleklerin Aşkı 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Meleklerin Aşkı yeni bölümde kafasına silah dayanan Yağmur'u onu canı gibi seven Melek kurtarıyor. Rukiye de işe el atınca Yağmur ölümden dönüyor. Melek ikiliyi kolay yoldan ayırmanın planını yapıyor fakat işler daha da sarpa sarıyor. Melek'se Yağmur'un başını derde soktuğu için kendini suçluyor.

Meleklerin Aşkı yeni bölümüyle 2 Ağustos Salı akşamı Show TV ekranlarında...



