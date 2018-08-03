Meleklerin Aşkı 5. son bölüm izle! 6 yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Meleklerin Aşkı 5. bölüm dün akşam ekranlara geldi. Meleklerin Aşkı son bölümde Yağmur, Deniz ile Melek'in arasının açılmasına neden oldu. Deniz'in intiharı ise her şeyi altüst etti. Yaşanan olaylardan dolayı buhran geçiren Melek tam Almanya'ya geri dönüyordu ki babası İstanbul'a geldi. Aile bireyleri bunu sevinçle karşılarken Rukiye ise burnundan soluyordu.
Show TV'nin romantik komedi dizisi Meleklerin Aşkı'nın 5. bölümü dün akşam yayınlandı. Meleklerin Aşkı son bölümde Deniz, Melek ve Mehtap arasındaki gerilim tüm seyri değiştirdi. Yağmur'un kendisine aşık olduğunu öğrenen Melek, ne yapacağını bilemezken Deniz'in Yağmur'a olan takıntısı büyük kriz yarattı. Deniz'in intihar teşebbüsü ise her şeyi mahvetti. Tüm bu krizler Melek'i yıpratınca güzel kadın başını alıp Almanya'ya gitme kararı aldı. Aile bu duruma şaşırırken hiçbir şeyden haberi olmayan Yağmur, büyük şaşkınlık yaşadı. Melek'in gidişi babasının İstanbul'a gelmesiyle rafa kalktı.
MELEKLERİN AŞKI 5. SON BÖLÜM İZLE
NECMETTİN YARALANDI
Melek'in babasının İstanbul'a gelişi krize sebep oldu. Sinirleri iyice gerilen Rukiye, elindeki tabağı fırlatınca Necmettin'i kafasından vurdu. Travma yaşayan Necmettin, olay sonrası bir anda Rusça konuşmaya başladı.
6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Son bölümün ardından Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Necmettin krizi devam ediyor. Aile talihsiz adamın ne dediğini çözemeyince ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Öte yandan eski eşin gelişi Rukiye'yi farklı kararlar almaya itiyor. Yağmur ve Melek cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanıyor.