Meleklerin Aşkı 5. son bölüm izle! 6 yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'nin romantik komedi dizisi Meleklerin Aşkı'nın 5. bölümü dün akşam yayınlandı. Meleklerin Aşkı son bölümde Deniz, Melek ve Mehtap arasındaki gerilim tüm seyri değiştirdi. Yağmur'un kendisine aşık olduğunu öğrenen Melek, ne yapacağını bilemezken Deniz'in Yağmur'a olan takıntısı büyük kriz yarattı. Deniz'in intihar teşebbüsü ise her şeyi mahvetti. Tüm bu krizler Melek'i yıpratınca güzel kadın başını alıp Almanya'ya gitme kararı aldı. Aile bu duruma şaşırırken hiçbir şeyden haberi olmayan Yağmur, büyük şaşkınlık yaşadı. Melek'in gidişi babasının İstanbul'a gelmesiyle rafa kalktı.

MELEKLERİN AŞKI 5. SON BÖLÜM İZLE

NECMETTİN YARALANDI

Melek'in babasının İstanbul'a gelişi krize sebep oldu. Sinirleri iyice gerilen Rukiye, elindeki tabağı fırlatınca Necmettin'i kafasından vurdu. Travma yaşayan Necmettin, olay sonrası bir anda Rusça konuşmaya başladı.

6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Son bölümün ardından Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Necmettin krizi devam ediyor. Aile talihsiz adamın ne dediğini çözemeyince ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Öte yandan eski eşin gelişi Rukiye'yi farklı kararlar almaya itiyor. Yağmur ve Melek cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanıyor.















