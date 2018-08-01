Show TV'nin perşembe günleri hem güldüren hem de romantizm yaşatan dizisi Meleklerin Aşkı'nın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Meleklerin Aşkı yeni bölümde Necmettin borçlar yüzünden çiftliğini elden çıkarma noktasına geliyor. Bu durum Necmettin'i derinden sarsarken ne yapıp ne edip işine devam edebilmesi için 100 bin TL bulması gerekiyor.

MEHTAP'IN ABİSİ MELEK'E AŞIK OLDU

Nuri Alço'nun planı ters tepip Mehtap ile Yağmur aynı yatakta basılınca Mehtap'ın abisi Yağmur'u vurmaya geliyor. Yağmur, Melek sayesinde hayatta kalırken Mehtap'ın abisi bu sırada Melek'e abayı yakıyor.Şimdi işin seyre nasıl değişecek merakla bekleniyor.

YAĞMUR MELEK'LE KONUŞUYOR!

Yağmur, Mehtap yüzünden kendini yeni bir oyunun içinde bulurken bir yandan da Melek'i karşısına alıp konuşması gerekiyor. Nitekim öyle de oluyor. Melek akşam saatinden eve gireceği sırada Yağmur karşısına dikiliyor ve konuşma yapıyor. Bu konuşmada genç adamın neler dediği henüz bilinmezken Melek, Mehtap'a Yağmur'un aşık olduğu kadının kendisi olduğunu söylüyor.

Meleklerin Aşkı 5. bölümüyle 2 Ağustos Perşembe akşamı Show TV ekranlarında...







