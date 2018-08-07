Show TV'nin yaz sezonuna iyi bir başlangıç yapan dizisi "Meleklerin Aşkı"nın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Meleklerin Aşkı yeni bölümde Melek'in babası Almanya'dan İstanbul'a gelince genç ve güzel kadın ailesini özellikle Yağmur'u terk etmeyi askıya aldı. Yağmur ise hela Melek'e olan aşkını itiraf etmiş değil. Mehtap ise Yağmur'un ağzından laf almaya kararlı...

RUKİYE'DEN YENİ PLAN

Çeşme planı elinde kalan Rukiye, Yağmur ile Melek'i bir araya getirmek için yeni bir planı devreye sokuyor. Yağmur ve Melek'i alan Rukiye ormanda kamp yapmaya karar veriyor ama ilk günden korkular başlıyor. Kamp olayı beklendiği gibi gitmezken bir de Melek ölümle burun buruna geliyor. Bakalım Yağmur, Melek'i kurtarmayı başarabilecek mi?

NECMETTİN KRİZİ DEVAM EDİYOR

Necmettin krizi devam ediyor. Aile talihsiz adamın ne dediğini çözemeyince ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Öte yandan eski eşin gelişi Rukiye'yi farklı kararlar almaya itiyor.































