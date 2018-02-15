Melih Bulu: Türkiye'deki girişimciler yurtdışına gitmesin

İdil Janet Demiray

Türkiye’de girişimcilik tarihinin içinde olan ve ‘girişim sermayesi’ sözcüğünü Türkçe’ye kazandıran İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, gençlerin neden girişimci olmak istediği ve Türkiye’de girişimciliğe bakış açısı ile ilgili çarpıcı açıklamalar da bulundu.Günümüz gençlerinin üstlerinde otorite görmek istemediklerini söyleyen Prof. Dr. Bulu, “Gençler özgür yaşamak istiyor. Kurumsal bir yapıda çalışmaktansa, o yapıyı kendi kurmayı tercih ediyorlar. Girişimcilik özet olarak kendi işini kurmaktır” dedi. Ekonomik sistemin bir numaralı oyuncularının girişimciler olduğunu belirten Prof. Dr. Bulu, şimdiye kadar girişimciliğin öne çıkarılmadığı, hatta kötülendiğini kaydetti.Amerika’nın süper güç olmasının arkasında girişimcilere verdiği önemin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bulu “Türkiye’de şimdiye kadar girişimciler hiç önemsenmedi. Yavaş yavaş bu tersine dönmeye başladı. Girişimci önemli bir kişi, bunu örnek göstermemiz gerekiyor. Uluslararası alanda girişimcilere hiç ödül vermiyoruz. Girişimci gençlerimizi Amerika’ya gönderiyoruz ve bunu iyi bir işmiş gibi gösteriyoruz” dedi. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bulu, İstinye Üniversitesi’nde girişimcilerin yetiştiği bir ekosistem kurduklarını söyledi.Kuluçka merkezlerinde öğrenci ve hocaların kendi fikirlerini şirketleştirdiğini belirten Bulu, “Bunları yatırımcılarla buluşturuyoruz. Bir de teknopark kuruyoruz. Kuluçkada büyüyen şirketler teknoparka geçecek. Burada ürünlerini geliştirip, sattıkları bir ekosisteme sahip olacaklar. Girişimcileri belli bir noktaya getirip ‘Amerika’ya gönderelim’ demiyoruz. Bu doğru bir şey değil” diye konuştu.İnşaat sektörünün doygunluğa ulaşmasıyla, bu alanda yatırım yapan girişimcilerin yeni bir alan aradıklarını vurgulayan Prof.Dr. Bulu, teknoloji ağırlıklı fikirleri olan girişimcilere yatırım yapmalarını önerdi. Türkiye’deki teknoparklarda 5 bin civarında şirket olduğunu ve bunların hemen hepsine yatırım yapılabileceğine dikkat çeken Bulu “Burada teknoloji ve çok akıllı girişimciler var. İnşaata yatırım yapanların onda birini teknoparklardaki kuluçka şirketlere yatırım yapmaya yönlendirirsek, Türkiye’de yeni dalga başlar” dedi.