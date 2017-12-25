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Melih Gökçek döneminden bir isim daha gitti

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Melih Gökçek dönemi bürokratlarının ardından belediyeye bağlı şirketlerde de değişim başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyenin en büyük şirketlerinden olan ANFA’da Ramazan Arslan’ın yerine Orhan Kaya’yı getirdi.

Melih Gökçek döneminden bir isim daha gitti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyedeki bürokratların ardından belediyeye bağlı şirketlerde de değişim yapmaya başladı. Tuna’nın ilk değişiklik yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı en büyük şirketlerden olan ANFA ile ilgili oldu. Bu kapsamda ANFA Anonim Şirketi Genel Müdürü Ramazan Arslan’ın yerine Orhan Kaya getirildi.

AK Parti Altındağ İlçe Kurucu Başkanlığı yapan Orhan Kaya, geçmişte Sincan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de Meclis üyesi olarak yer almıştı.


ESKİ GENEL MÜDÜR HELALLİK İSTEDİ


Şirketin eski Genel Müdürü Ramazan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün itibariyle  ANFA AŞ’de sürdürdüğüm görevlerimi Orhan Kaya abimize devretmiş bulunmaktayım. Rabbim yeni görevinde başarılar nasip etsin. Ayrıca Tüm mesai arkadaşlarımdan bana haklarını helal etmelerini istiyorum. Benim de varsa bi hakkım helal olsun” ifadelerini kullandı.


Ramazan Arslan (solda)-Orhan Kaya


HAFRİYAT VE GÜVENLİK ANFA’DA


Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 14 Temmuz 2014 tarihinde Ankara’daki Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama ve Geri Kazanım Sahaları ile ilgili işletme hakkı ANFA’ya devredildi. ANFA, hafriyat sahalarının yanı sıra Büyükşehir’e bağlı rekreasyon alanları ve parkların da işletmesini  yürütüyor. Şirketin bir diğer iştiraki olan ANFA Güvenlik bünyesinde de çok sayıda güvenlik personeli bulunuyor.

Hürriyet
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