Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye destek

Serap Belovacıklı

Cumartesi günü gerçekleşen CHP Genel Başkanlığı yarışına damga vuran konu "mükerrer oy" iddiası olmuştu.'nin aldığı oylardan 49'unun mükerrer olduğu söylenmiş, İnce ise bu iddiaları kabul etmemişti. İnce'nin partiye yönelik eleştirileri devam ediyor.İnce'nin bu eleştirilerinede destek verdi. İnce'nin'da yazdığı "Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?" sözlerini alıntılayan Gökçek, alkış işareti koydu.