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Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye destek

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan ve seçimi kaybeden Muharrem İnce'nin partiye yönelik eleştirileri devam ediyor. İnce'nin bu eleştirilerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek destek verdi.

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye destek
Cumartesi günü gerçekleşen CHP Genel Başkanlığı yarışına damga vuran konu "mükerrer oy" iddiası olmuştu. Muharrem İnce'nin aldığı oylardan 49'unun mükerrer olduğu söylenmiş, İnce ise bu iddiaları kabul etmemişti. İnce'nin partiye yönelik eleştirileri devam ediyor.

İnce'nin bu eleştirilerine Melih Gökçek de destek verdi. İnce'nin Twitter'da yazdığı "Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?" sözlerini alıntılayan Gökçek, alkış işareti koydu.



 


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