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Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya mezarlık tepkisi

Melih Gökçek'ten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya eleştiri. Gökçek, Karşıyaka Mezarlığı’nın karşısında kendi döneminde mezarlık yapılması kararını iptal eden Tuna'ya tepki gösterdi

11 Şubat 2018, Pazar 23:00
Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya mezarlık tepkisi
Melih Gökçek'in istifasıyla birlikte Mustafa Tuna, Ankara'nın yeni belediye başkanı olmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde alınan yeni mezar yapımı kararını iptal etti.


(Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna)

Melih Gökçek de bunun üzerine Twitter'dan açıklama yaparak, başkanın bu kararına tepki gösterdi. Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'VATANDAŞI TAHRİK EDEN BİR BALIKÇIDIR'


"Karşıyaka mezarlığı bir yıl içinde doluyor. Bu nedenle benim belediye başkanlığı dönemimde mezarlığın karşısında hazineye ait araziyi mezar alanı olarak ilan etmiş ve Karşıyaka mezarlığını büyütmüştük.
Ancak yeni mezarlığın manzarasını bozacağını düşünen bir balık lokantası defaatle bana da müracaat ederek, pekçok tanıdığı devreye sokarak mezarlığın genişletilmemesini istedi.
Ben kamu menfaatinin bunu gerektirdiğini, arazinin hazineye ait olması nedeniyle belediyenin cebinden para çıkmayacağını söyleyerek bütün baskılara rağmen bu istekleri reddettim.
Fakat bugün gazetelerde okuduğuma göre Ankara Büyükşehir Meclisi'nden yeni karar çıkartılarak yeni mezarlık iptal edilmiş. Buranın iptal edilmesi büyük yanlıştır. Bir sene sonra Ankaralının şikayeti en üst seviyeye çıkacaktır.
Civar sakinlerinin şikayeti doğru değildir. Eğer mezarlıktan şikayet varsa sol taraf zaten mezarlıktır. Vatandaşı tahrik eden bir balıkçıdır. Bir kimsenin şahsi menfaati için on binlerce Ankaralı kaybetmiştir. İkazı Ankara için boyun borcu olarak gördüm. 
Kamu oyunun bilgisine."


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