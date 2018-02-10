Melih Mahmutoğlu'ndan Ergin Ataman'a cevap

İşte Melih Mahmutoğlu'nun o açıklaması:

Senim Tanay

’takrizi yaşanıyor. Banvit maçında başantrenör’in’na attığı tokatın yankısı sürüyor.Yıldız basketbolcunun bu tokat sonrasında hocasına karşı tepkili olduğu iddia edilirken sarı lacivertli oyuncunun babası Mithat Mahmutoğlu’nun Facebook’ta yaptığı bir yorum ise tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.2013 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giyen Melih Mahmutoğlu’nun yaşanan bu olay sonrasında takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edilirken yıldız basketbolcu konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın Hürriyet Gazetesi ve Spor Arena'ya verdiği röportajda, olay sonrası Melih Mahmutoğlu’nun kendisinin takımına gelmek istediği iddiasına da yanıt gecikmedi.