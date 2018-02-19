Melih Özkaya, Var mısın Yok musun Metin'in oğlu çıktı

Var Mısın Yok Musun

Metin Özkaya



"KARİYERİMİN EN İLGİNÇ GECESİ"



METİN ÖZKAYA KİMDİR?









BABASINDAN HİÇ SÖZ ETMİYORDU! MELİH ÖZKAYA KİMDİR?



MELİH ÖZKAYA'NIN OYNADIĞI DİZİ HANGİSİ?



MELİH ÖZKAYA'NIN AİLESİ

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2018 Survivor Melih Özkaya kimdir? Hangi dizide oynadı?

İdil Janet Demiray

Acun Ilıcalı, ‘Survivor Gönüllüler takımıyla ilgili şok bilgiyi birazdan açıklayacağım.’ dedi. Daha sonra isetakımındanefsane yarışmacılarından birinin oğlu olduğunu söyledi.Melih’in Var Mısın Yok Musun efsane yarışmacısı’nın oğlu olduğunu açıkladı. Antikacı Metin lakaplı Metin Özkaya’nın Survivor’a geldiğini de söyledi.Acun Ilıcalı Metin özkaya için, "Yarışmacıları seçerken bilmiyordum, ben de yeni öğrendim. İnanılmaz bir yarışmacıydı. Öküzün numarası hikayesi var. Hayatım boyunca böyle bir gece yaşamadım. Televizyon kariyerimin en ilginç gecesiydi. Ben böyle bir yarışmacı görmedim."Survivor izleyicilerinin 'Var mısın Yok musun Metin kimdir' diye merak ettiği Metin Özkaya, 225 bin lirayı reddetmişti ve kutudan 200 lira çıkmıştı. İlerleyen akşamlarda televizyon kariyerimin en ilgin gecesini anlatacağını açıklayan Ilıcalı, Metin Özkaya’nın reddettiği gece olmadığını da vurguladı.takımında yer alandaha önce bir dizide oynamıştı. Annesi Münevver ve kızkardeşi Melis ile yaşayan Melih Özkaya İstanbul doğumlu. 1988 yılında dünyaya gelen Melih Özkaya şu an 30 yaşında. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Melih Özkaya bunu ünlü olmak için dizi oyunculuğunda kullandı. Bakın Melih Özkaya'yı izleyici hangi diziden, spor meraklıları hangi takımdan hatırlıyor;Oyunculuk kariyerine2011 yılında kamera önü eğitimi alarak başladı. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisinin üçüncü sezonunda rol alan Melih Özkaya, çok başarılı olamadı. Oyunculuk eğitimini devam ettiren Melih Özkaya aynı zamanda voleybol sahalarında yer aldı.Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilenen Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alt yapısında oynayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı.okat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.sevgilisi varsa da onu kameralardan uzak tutmayı başaran bir isim. Instagram hesabında annesi Mürvet Özkaya ve kızkardeşi Melih Özkaya ile olan paylaşımları dikkat çekiyor. Melih Özkaya'nın babasından hiç söz etmemesi dikkat çekmişti.