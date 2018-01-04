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Melis Tüzüngüç kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim?

31 Aralık Pazar akşamı ATV’de Murat Yıldırım’ın sunumu ile Kim Milyoner Olmak İster yayınlandı. Yarışan ünlülerden ikisi Kanatsız Kuşlar dizisinde rol alan Melis Tüzüngüç ve Ümit İbrahim Kantarcılar oldu. Yarışma bittikten sonra ikilinin hayatı, kariyeri ve ilişkileri merak edilmeye başlandı. Peki Melis Tüzüngüç kimdir, kaç yaşındadır ve sevgilisi kimdir?

04 Ocak 2018, Perşembe 11:09
Melis Tüzüngüç kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim?
Melis Tüzüngüç, 4 Ekim 1994’te doğdu. Oyunculuk kariyerinde ilk olarak Atıl İnaç ve Ulaş İnaç'ın yönettiği gençlik dizisi Yıldız Masalı dizisinde İpek karakteri ile başladı. 2012 yılında Gani Müjde'nin kaleme aldığı Türk sit-com televizyon dizisi Harem'de Balkız karakteriyle yükselişe geçti. 2013 yılında Babam Sınıfta Kaldı dizisinde Cem Davran ile başrolde oynadı. Bu dizide Reyhan karakterine hayat veren Melis Tüzüngüç, 2014 yılında TRT'de Şimdi Onlar Düşünsün dizisinde Reyhan karakterini canlandırdı. Ertesi sene aynı kanalda Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliği yaptığı Baba Candır dizisinde Ceylan karakterini canlandırdı. İlk tiyatro deneyimini yönetmenliğini Özgür Şahbaz'ın üstlendiği Sıcak Çikolata adlı tiyatro oyununda yaptı.


MELİS TÜZÜNGÜÇ'ÜN SEVGİLİSİ ALİ BİÇİM KİMDİR?


Tekstilci bir anne/babanın oğlu olarak 17 Nisan 1987’de İzmit’te dünyaya geldi. Çocukluğu 2000 yılına kadar İzmit'te geçti. 2001 yılında liseyi okumak için İstanbul'a yerleşti. 2005'te İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde mezun oldu.
3 sene boyunca konservatuar sınavlarına hazırlandı ve 2007 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü burslu kazandı. Oyunculuk ile aynı anda Sahne ve Gösteri Sanatları yönetimi de okudu. 2011 yılında Beykent Üniversitesi - Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Ağustos 2011 ‘de Michael Jackson'ın Beat It parçasından etkilenip, profesyonel bir şekilde kaydettiği "Just Pide" adlı parçasına bir klip çekti.

Klip milyonlarca insan tarafından izlendi, ana haber bültenlerine konuk oldu.

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2011 Ağustos ayında Okan Bayülgen ile çalışmaya başladı. Tv8’de cuma günleri yayınlanan Medya Kralı ve cumartesi günleri yayınlanan Disko Kralı programları için skeçler ve parodiler yazdı.

Ocak 2013’te ‘Baya İyi’ turnesi ile canlı performanslar yapmaya başlayan Ali Biçim, özellikle 80'li ve 90'lı yılların popüler olmuş en hit parçalarının altyapılarına türkçe sözler yazarak; kimi zaman toplumsal bir soruna değinerek, kimi zaman da medya eleştirisi yaparak onları daha eğlenceli ve komik hale getirmektedir.

Ali Biçim, 17 Nisan 1987 yılında dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi’nde Oyunculuk bölümünü okudu. ’Just pide’ isimli videosuyla popüler olduktan sonra Okan Bayülgen’in ekibine katılan Biçim’in, geniş bir hayran kitlesi bulunmakta.

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