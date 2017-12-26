Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşında?

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Serhan Günay

14 Nisan 1991'de dünyaya gelenTürk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve model. 2011 yılında yapılan güzellik yarışmasında birinci olanoyunculuk kariyerine ilk olarak 2012 yılında G.D.O. KaraKedi filminde Elmas karakteriyle başladı.İyi seviyede İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başladı ancak Türkiye döndüğü için tamamlayamadı.1.76 cm boyunda 58 kilo olan güzel oyuncu son olarak Star TV ekranlarında yayınlanandizisindekarakterini oynadı.