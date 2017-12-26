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Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşında?

Başrolünde oyuncu Çağatay Ulusoy'un yer alacağı ilk Türk orijinal Netflix dizisinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yakışıklı oyuncunun partner olarak Melisa Aslı Pamuk'u istediği öğrenildi. Peki, ekranların güzel yüzlerinden Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşındadır? İşte, oyuncu hakkında detaylı bilgiler...

26 Aralık 2017, Salı 18:12
Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşında?
14 Nisan 1991'de dünyaya gelen Melisa Aslı Pamuk Türk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve model. 2011 yılında yapılan güzellik yarışmasında birinci olan Melisa Aslı Pamuk oyunculuk kariyerine ilk olarak 2012 yılında G.D.O. KaraKedi filminde Elmas karakteriyle başladı.

İyi seviyede İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen <strong>Melisa Aslı Pamuk</strong>, Hollanda&#39;da Amsterdam Üniversitesi&#39;nde Psikoloji eğitimine başlamış ancak Türkiye döndüğü için tamamlayamamıştır.

İyi seviyede İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Melisa Aslı Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başladı ancak Türkiye döndüğü için tamamlayamadı.

MELİSA ASLI PAMUK'U EN SON KARA SEVDA'DA İZLEDİK

1.76 cm boyunda 58 kilo olan güzel oyuncu son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kara Sevda dizisinde Asu karakterini oynadı.



1.76 cm boyunda 58 kilo olan güzel oyuncu son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kara Sevda dizisinde Asu karakterini oynadı.

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