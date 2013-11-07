Lösemi hastası 7 yaşındaki Melis’e uygun iliğin bulunmasının ardından annesi Sevil Akbaş katıldığı Okan Bayülgen’in ‘Çıplak Kafa’ isimli programında hem yaşadığı sevinci, hem de zorlukları anlattı.

‘İlik naklinin ne kadar önemli olduğunu kızının hastalığıyla öğrendiklerinin’ altını çizen anne Akbaş, organ naklinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, insanları organ bağış yapmaya davet etti.

Anne Akbaş, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Melis için uygun iliğe sahip donörün ABD’de bulunduğunu açıkladığında yaşadığı mutluluğu ise şöyle aktardı:



"İlk duyduğumda sevincimden ağladım, ama çok mutluyuz, inşallah sonu hayırlı olur."



Programa konuk olarak katılan POSTA Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ‘Aşk Doktoru’ Mehmet Coşkundeniz ile POSTA Gazetesi yazarı Dr. Haydar Dümen de Melis’in annesinin sevincini paylaşarak, organ nakli çağrısına destek verdiler.