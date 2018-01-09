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Memur Teoman terfi etti (Reza Zarrab'ın rüşvetini kabul etmemişti)

Reza Zarrab’ın sahte belge ile Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye sokmaya çalıştığı altınları fark edip tutanak tutan “Memur Teoman” İstanbul’dan Gaziantep’e tayin edilmişti. Teoman Coşkun Dudak, yeni bir terfi alarak Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı oldu

Memur Teoman terfi etti (Reza Zarrab'ın rüşvetini kabul etmemişti)
Türkiye'de, 17- 25 Aralık soruşturmasının ardından, rüşvet almayı ısrarla reddettiği ortaya çıkınca sosyal medyada kahraman ilan edilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanı Teoman Coşkun Dudak, ikinci kez terfi aldı. Dudak, Doğu Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak atandı.

Artvin Hopalı olan Teoman Coşkun Dudak, adını, 17-25 Aralık soruşturması kapsamında Reza Zerrab'ın yaptığı iddia edilen bir konuşma sonrası duyurmuştu. Reza Zarrab'ın, kendisinden rüşvet almayan Teoman Dudak için "Teoman'a neler yaptım, ne vaatler, ne şeyler. Yok yok adam almıyor” diye yakındığı, haber konusu olmuştu.
 

SOSYAL MEDYADA KAHRAMAN OLMUŞTU


Teoman Coşkun Dudak, ‘Memur Teoman' nitelendirmesiyle sosyal medyada da fenomen haline gelmişti. Teoman Dudak için özellikle sosyal medyada takipçilerince de övgüler dizilmişti.

Teoman Coşkun Dudak, 2013 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevde yükselme sınavını başarıyla geçerek gümrük müdürlüğüne yükselmişti. Sınavla birlikte mülakatları da başarıyla geçen Teoman Dudak, bakanlıkça Gaziantep Gümrük Müdürlüğü emrinde müdür olarak göreve başlamıştı.

Teoman Dudak, ikinci bir terfi ile önceki hafta da Doğu Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak atandı. Görevine başlayan Teoman Dudak, yeni görevi ile ilgili değerlendirme yapmadı.

 


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