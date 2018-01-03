Memur zammı 2018 için netleşti (Memur zammı 2018'de ne kadar oldu?)

Memur zammı 2018
yılında ne kadar olacak sorusu yanıt buldu. Saat 10:00'da aralık ayı enflasyonu
açıklanınca memurların 2018
'de alacağı zam farkı da netleşti. Memurlar zamlı maaş
larını 15 Ocak 2018
'de alacak. Polis, öğretmen, doktor, uzman hekim, öğretim görevlisi, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar bu ay zamlı maaş alacaklar.
MEMUR MAAŞLARI 2018 ENFLASYON FARKI ZAMMI
Memurlar Ocak
ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı alacak. Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.69 olacak.
Memur emeklisi eflasyon farkı zammı ise yüzde 1.66 zam alacak. Ocak ayında enflasyon
farkı zammı maaşlara yansıyacak.
İşçi emeklisinin enflasyon farkı zammı ise yüzde 5.66 oldu. SSK
ve Bağ-Kur
emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.69 oranında zam alacak.
Son dakika: 2018 memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren zam oranları
MEMURLARIN UNVANLARA GÖRE ALACAĞI ZAM BELLİ OLDU
Memurlar unvanlara göre farklı zam alıyordu. 2018 yılında ocak ve haziran ayları arasında memurların unvanlarına göre alacağı zam oranı da belli oldu. En yüksek memur maaşı olan müsteşar maaşı 11 bin 29'a çıktı.
İşte memurların unvanlarına göre alacağı zamlı maaş tablosu:
Memurlar 2017
2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?
'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.
TEMMUZ AYINDA ZAM ALMIŞTI
Memurlar temmuz ayında unvanlarına göre zam almıştı. Toplu sözleşme yapan memurlar yüzde 4 oranında zamlarına kavuşmuştu.
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Adem Özdoğan