Memur zammı 2018'de ne kadar olacak? diye bekleyen milyonlarca memur için rakam belli oldu. Bu sabah açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memurlar, 'memur zammı 2018, memur zammı 2018'de ne kadar? Memur zammı 2018 Ocak, memur zammı 2018 Temmuz' diye aratmalar yaptı. Peki memur zammı 2018'de ne kadar oldu? Memurlar 2018 Ocak ayında ne kadar maaş alacak? Memurlar 2018 Temmuz'da ne kadar maaş alacak? İşte memur zammı ile ilgili tüm detaylar..." />

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Memur zammı 2018 için netleşti (Memur zammı 2018'de ne kadar oldu?)

Memur zammı 2018'de ne kadar olacak? diye bekleyen milyonlarca memur için rakam belli oldu. Bu sabah açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memurlar, 'memur zammı 2018, memur zammı 2018'de ne kadar? Memur zammı 2018 Ocak, memur zammı 2018 Temmuz' diye aratmalar yaptı. Peki memur zammı 2018'de ne kadar oldu? Memurlar 2018 Ocak ayında ne kadar maaş alacak? Memurlar 2018 Temmuz'da ne kadar maaş alacak? İşte memur zammı ile ilgili tüm detaylar...

03 Ocak 2018, Çarşamba 14:40
Memur zammı 2018 için netleşti (Memur zammı 2018'de ne kadar oldu?)
Memur zammı 2018 yılında ne kadar olacak sorusu yanıt buldu. Saat 10:00'da aralık ayı enflasyonu açıklanınca memurların 2018'de alacağı zam farkı da netleşti. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak 2018'de alacak.  Polis, öğretmen, doktor, uzman hekim, öğretim görevlisi, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar bu ay zamlı maaş alacaklar.
 

MEMUR MAAŞLARI 2018 ENFLASYON FARKI ZAMMI


Memurlar Ocak ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı alacak. Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.69 olacak.
Memur emeklisi eflasyon farkı zammı ise yüzde 1.66 zam alacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammı maaşlara yansıyacak.

İşçi emeklisinin enflasyon farkı zammı ise yüzde 5.66 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.69 oranında zam alacak.

Son dakika: 2018 memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren zam oranlarıSon dakika: 2018 memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren zam oranları


MEMURLARIN UNVANLARA GÖRE ALACAĞI ZAM BELLİ OLDU


Memurlar unvanlara göre farklı zam alıyordu. 2018 yılında ocak ve haziran ayları arasında memurların unvanlarına göre alacağı zam oranı da belli oldu. En yüksek memur maaşı olan müsteşar maaşı 11 bin 29'a çıktı. 

İşte memurların unvanlarına göre alacağı zamlı maaş tablosu:


2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?


Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.
 


TEMMUZ AYINDA ZAM ALMIŞTI


Memurlar temmuz ayında unvanlarına göre zam almıştı. Toplu sözleşme yapan memurlar yüzde 4 oranında zamlarına kavuşmuştu. 

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