Memur zammı 2018 için netleşti (Memur zammı 2018'de ne kadar oldu?)

MEMUR MAAŞLARI 2018 ENFLASYON FARKI ZAMMI

Son dakika: 2018 memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren zam oranları



MEMURLARIN UNVANLARA GÖRE ALACAĞI ZAM BELLİ OLDU

İşte memurların unvanlarına göre alacağı zamlı maaş tablosu:



2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?



TEMMUZ AYINDA ZAM ALMIŞTI

Adem Özdoğan

yılında ne kadar olacak sorusu yanıt buldu. Saat 10:00'daaçıklanınca memurların'de alacağı zam farkı da netleşti.larını'de alacak. Polis, öğretmen, doktor, uzman hekim, öğretim görevlisi, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar bu ay zamlı maaş alacaklar.ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı alacak. Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.69 olacak.Memur emeklisi eflasyon farkı zammı ise yüzde 1.66 zam alacak.farkı zammı maaşlara yansıyacak.İşçi emeklisinin enflasyon farkı zammı ise yüzde 5.66 oldu.veemeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.69 oranında zam alacak.Memurlar unvanlara göre farklı zam alıyordu. 2018 yılında ocak ve haziran ayları arasında memurların unvanlarına göre alacağı zam oranı da belli oldu. En yüksek memur maaşı olan müsteşar maaşı 11 bin 29'a çıktı.'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.Memurlar temmuz ayında unvanlarına göre zam almıştı. Toplu sözleşme yapan memurlar yüzde 4 oranında zamlarına kavuşmuştu.