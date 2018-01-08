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Memura aile farkı geliyor

Milyonlarca memurun Ocak zammına, aile yardımındaki artış da eklendi. 2 çocuk sahibi memura her ay ödenen aile yardımı, yeni artışla 340 liraya yükseldi

Memura aile farkı geliyor
Milyonlarca memur bu ay maaşlarını yüzde 5.69 zamlı alacak. 15 Ocak'ta memurların maaşları zamlı olarak yatırılacak, maaşlara eklenen aile yardımı da yükselecek. 2017'nin ikinci yarısında memurlara çalışmayan eş için aylık 219,17 lira ödendi. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 51,35 lira, 6 yaş üstü için 25,68 lira olarak uygulandı. Bu ay maaşlardaki artışla birlikte aile yardımı da zamlandı. Eş yardımı 231,65 liraya yükseldi. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liraya çıktı. Geçen ay 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura toplam 321,71 lira ödenirken; bu tutar bu ay 340,21 liraya ulaştı.
 

ENGELLİYE ARTIRIMLI 


Geçtiğimiz Ağustos'ta imzalanan toplu sözleşmede aile yardımıyla ilgili 2 önemli düzenleme de yer aldı. Buna göre; çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Aile yardımından yararlanabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personelin de ödenekten geriye dönük yararlanma imkanı var.


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