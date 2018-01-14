Memura maaş müjdesi!



BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Adem Özdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" çağrısının ardından düğmeye basıldı. Kamuda kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek. Ek gösterge sistemi, statü, ücret, çok başlı yönetim başta olmak üzere temel sorunlar masaya yatırılırken, performansa dayalı yeni bir model ortaya konulacak.Her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal haklar çalışanlar lehine yeniden değerlendirilecek.Kurumların hizmet gerekleri, unvan, hiyerarşi, iş yükü dikkate alınarak bir yıllık değerlendirme dönemleri belirlenecek.Başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek.Ek gösterge sisteminde eğitim, unvan dikkate alınarak kurumlar arasında denge sağlanacak.Emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanmasının önüne geçilecek.Çalışanların mali haklarıyla ücret sisteminin değişmesi öngörülürken; temel ücret, görev ücreti, başarı ücreti gibi seçenekler de değerlendirilecek. (Sabah)