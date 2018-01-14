Memura maaş müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" çağrısının ardından düğmeye basıldı. Kamuda kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek. Ek gösterge sistemi, statü, ücret, çok başlı yönetim başta olmak üzere temel sorunlar masaya yatırılırken, performansa dayalı yeni bir model ortaya konulacak.
Bazı değişiklikler şöyle:
ÇALIŞANLAR LEHİNE OLACAK:
BÜYÜK DEĞİŞİKLİK
Her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal haklar çalışanlar lehine yeniden değerlendirilecek.
HEM İŞ HEM HİYERARŞİ:
Kurumların hizmet gerekleri, unvan, hiyerarşi, iş yükü dikkate alınarak bir yıllık değerlendirme dönemleri belirlenecek.
PERFORMANSA BAKILACAK:
Başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek.
EK GÖSTERGE YENİDEN BELİRLENECEK:
Ek gösterge sisteminde eğitim, unvan dikkate alınarak kurumlar arasında denge sağlanacak.
EMEKLİLİKTE MAAŞ DÜŞMEYECEK:
Emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanmasının önüne geçilecek.
ÜCRET ÇEŞİTLERİ MASADA:
Çalışanların mali haklarıyla ücret sisteminin değişmesi öngörülürken; temel ücret, görev ücreti, başarı ücreti gibi seçenekler de değerlendirilecek. (Sabah)
Adem Özdoğan