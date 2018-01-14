İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Memura maaş müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla düğmeye basıldı, kamuda ücret dengesizlikleri giderilecek. Ücretler çalışan lehine yeniden düzenlenecek, ek gösterge cetveli değişecek, performans sistemi kurulacak

14 Ocak 2018, Pazar 09:40
Memura maaş müjdesi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" çağrısının ardından düğmeye basıldı. Kamuda kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek. Ek gösterge sistemi, statü, ücret, çok başlı yönetim başta olmak üzere temel sorunlar masaya yatırılırken, performansa dayalı yeni bir model ortaya konulacak.

 Bazı değişiklikler şöyle:


BÜYÜK DEĞİŞİKLİK


ÇALIŞANLAR LEHİNE OLACAK: Her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal haklar çalışanlar lehine yeniden değerlendirilecek.

 HEM İŞ HEM HİYERARŞİ: Kurumların hizmet gerekleri, unvan, hiyerarşi, iş yükü dikkate alınarak bir yıllık değerlendirme dönemleri belirlenecek.

 PERFORMANSA BAKILACAK: Başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek.

 EK GÖSTERGE YENİDEN BELİRLENECEK: Ek gösterge sisteminde eğitim, unvan dikkate alınarak kurumlar arasında denge sağlanacak.

 EMEKLİLİKTE MAAŞ DÜŞMEYECEK: Emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanmasının önüne geçilecek.

 ÜCRET ÇEŞİTLERİ MASADA: Çalışanların mali haklarıyla ücret sisteminin değişmesi öngörülürken; temel ücret, görev ücreti, başarı ücreti gibi seçenekler de değerlendirilecek. (Sabah)
Emekli ve memurların zamlı maaşları hesapta

Emekli ve memurların zamlı maaşları hesapta
Yaş meyve ve sebze ihracatında artış

Yaş meyve ve sebze ihracatında artış

İşte Rusların yurt dışında en çok para harcadığı yerler

İşte Rusların yurt dışında en çok para harcadığı yerler
Memur ve emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak?
Memurların yemek ücretleri belli oldu!

Memurların yemek ücretleri belli oldu!
2017'nin en beğenilen iş adamı Aydın Doğan, en beğenilen iş kadını Arzuhan Doğan Yalçındağ

2017'nin en beğenilen iş adamı Aydın Doğan, en beğenilen iş kadını Arzuhan Doğan Yalçındağ
Facebook'un hisseleri sert düştü

Facebook'un hisseleri sert düştü
İstanbul’un yeni İmar Anayasası'nda önemli değişiklik! Artık 1+0 evler yasak!

İstanbul’un yeni İmar Anayasası'nda önemli değişiklik! Artık 1+0 evler yasak!
Borsa günü düşüşle tamamladı (12.01.2018)

Borsa günü düşüşle tamamladı (12.01.2018)
Bir adet kalkan 875 lira

Bir adet kalkan 875 lira
Japon e-ticaret devi, yeni bir kripto para borsası kurdu

Japon e-ticaret devi, yeni bir kripto para borsası kurdu