Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Memurlar da ikramiye alacak mı? Bakan Ağbal açıkladı

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi emeklilere toplamda 2 bin lira ikramiye verilecek. Emeklilerin ardından memurlar da ikramiye bekliyor. Peki, memurlara da ikramiye verilecek mi? Maliye Bakanı Naci Ağbal konuyla ilgili açıklama yaptı

Memurlar da ikramiye alacak mı? Bakan Ağbal açıkladı
Yılda 2 ikramiye müjdesi büyük heyecan yarattı. Ramazan ve Kurban bayramlarından biner lira ikramiyeden sadece emekliler değil, geniş bir toplum kesimi yararlanacak. Paketin hızla yasalaştırılması ve ilk ikramiye ödemesinin Haziran başında ödenmesi planlanıyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplam 12.3 milyon kişiye ikramiye verileceğini belirterek, "İkramiye emeklilere ay bazında 166.7 liralık ilave artış demek" dedi. İkramiyeden geniş bir kesimin yararlanacağını vurgulayan Sarıeroğlu, bu ödemeyi alacakları şu şekilde sıraladı:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri."


"MEMURLARIN TALEPLERİ İNCELENİYOR"


Sarıeroğlu, düzenleme ile emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, "İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine bin lira ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak" ifadesini kullandı. Maliye Bakanı Naci Ağbal da emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi, Haziran başında bin lira ikramiye alacağını söyledi.

Memurların da emekliler gibi ikramiye talebi olduğu hatırlatılan Ağbal, "Talepleri inceliyoruz, çalışmaları yapıyoruz. Emekli aylığı artışını imkanları zorlayarak yaptık" diye konuştu. 
 

YAŞLIYA 1.2 MİLYAR LİRALIK DESTEK


Yaşlılık aylığı neredeyse ikiye katlanacak. Bu aylıktan yararlanan 580 bin kişiye 1.2 milyar liralık kaynak aktarılacak. Halen 65 yaş aylığı 265,79 lira. Bu tutar 500 lira olacak. 3 ayda bir yaşlılara 797,38 lira yerine bin 500 lira verilecek.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Apple hisseleri rekor kırdı

Apple hisseleri rekor kırdı
Beymen halka arzdan vazgeçti

Beymen halka arzdan vazgeçti
Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık

Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık
'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'

'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'
Rusya'nın domates üretimi arttı

Rusya'nın domates üretimi arttı
4 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

4 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa haftayı düşüşle tamamladı
Trafikte makas atanlara büyük ceza

Trafikte makas atanlara büyük ceza
İranlı heyetten Diyarbakır'da üretilen kırmızı mercimek ve nohuta ilgi

İranlı heyetten Diyarbakır'da üretilen kırmızı mercimek ve nohuta ilgi
Sunucu Beste Uyanık kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sunucu Beste Uyanık kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Türkiye anti-damping soruşturması başlattı

Türkiye anti-damping soruşturması başlattı