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Memurun gözü yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi

Memurun gözü yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında
Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam alacak devlet memurları, TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,97'den daha fazla düşmemesi halinde enflasyon zammı almaya hak kazanacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1,49 yükselirken, temmuz-kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,97 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde maaşlara yapılacak yüzde 4'lük zam oranı aşılırken, söz konusu artış, maaşlara yüzde 0,97 oranında enflasyon farkı verilmesi durumunu ortaya çıkardı.


GÖZLER YARIN AÇIKLANACAK ENFLASYON RAKAMLARINDA


Yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamının "eksi yüzde 0,97" veya bu rakamdan daha düşük çıkmaması halinde, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.

Aralık ayı TÜFE sabit kalsa bile ek zammın oranı yüzde 0,97 olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
 

6 AYLIK DİLİMLER HALİNDE HESAPLANIYOR


Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

 
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