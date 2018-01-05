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Memurun maaşı artıyor

Görev ücreti, emekli maaşı ve ikramiyeyi önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden düzenleniyor. Maliye yeni çalışma başlattı

Memurun maaşı artıyor
Hükümet, kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon memuru yakından ilgilendiren ek gösterge sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışmayla kamuda yükselmenin, çalışanların kendilerini ifade edebilmelerinin önünü açacak düzenleme yapacaklarını bildirdi. Farklı kurumlarda, farklı unvanlarda ek gösterge ve tazminat sisteminin içinden çıkılmaz hal aldığını belirten Bakan Ağbal, bu konuda genel bir çalışma yaptıklarını söyledi.


ŞUBE MÜDÜRLERİ MAĞDUR


Memur sendikaları yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmesini isterken, düzenleme ile çalışanların mali haklarıyla ücret sisteminin değişmesi öngörülüyor. Özellikle şube müdürü gibi pozisyondakilerin mağduriyetleri de giderilmiş olacak. Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro/aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor. Maliye yetkilileri, bu rakamın ek göstergeden yararlanan ve kadro/aylık derecesi 1 olan yükseköğrenim mezunu devlet memurları için belirlenmiş en düşük rakam olması, kurumlarda yönetim kademesinde yer alan müdür ve şube müdürlerinin ek gösterge taleplerini haklı çıkardığını belirtiyor..

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