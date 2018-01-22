Menajer Ümit Akbulut'a yakalama kararı

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

''SENİ MEŞHUR EDECEĞİM''

''MELONUN DA MENEJERİYİM''

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Çiğdem Saltık

(36) hakkındaki yakalama kararı, 'dolandırıcılık' ve 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlaması ile yargılandığı Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verildi.17 Ocak günü görülen davanın 3. duruşmasında, davacı tarafveın avukatı Abide Birsen ''Sanık duruşmalardan kaçmaktadır. Adli kontrol kararı kaldırıldığında yurt dışına araçla çıkmış bir daha da giriş yapmamıştır'' dedi.'un avukatı Tuğba Erzincan ise, müvekkilinin sağlık sorunları nedeni ile yolculuk yapamadığını söyledi.Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, duruşmalardan kaçtığına işaret edilenhakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verdi., 7 yıla kadar hapis istemi ile yargılandığı davada Budak kardeşlerin 374 bin dolar nakit para ve 440 bin dolarlık senetlerini almakla suçlanıyor.Savcılık iddianamesine göre, şarkıcı'a, dünyaca ünlü müzik grubuile albüm çıkarmak için sözleşme yaptı. Anılan grup ile albüm yapılması ve ünlü isimlerle klip çekilmesi için 300 bin dolarlık ödeme yapıldı. İddianameye göre, söz konusu paranın yeterli olmadığını söyleyerek, Recep Budak'a evinde baskı kurarak 440 bin dolarlık senet imzalattı.İddianamede,'un kendisini güçlü ve zengin bir iş adamı olarak gösterdiği kaydedilerek, ''Şüpheli (Ümit Akbulut) konuşma arasında Galatasaraylı futbolcu Melo'nun menajeri olduğunu söyleyerek, müştekiler üzerinde güven duygusunu pekiştirdi'' denildi. Anılan senedin ise işleme konulmadığı kaydedildi.Birçok ünlü sanatçı ve futbolcunun menajeri olarak gündeme gelen, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory van der Wiel'in şikâyeti sonrası gözaltına alınmıştı.hakkında, 'dolandırıcılık' suçlaması ile süren 5 ayrı dosyanın olduğu öğrenildi.Budak kardeşlerin avukatı Abide Birsen, yakalama kararına ilişkin ''Dilek Budak dosyasında dosya artık bittiğinde aleyhine ceza verilmesi için gerekli son adımdı. Ülkeye giriş yaparken öncelikle adli merciiler önünde ifade vermesi gerekecek.'' dedi.Aynı zamanda futbolcu Gregory van der Wiel'in avukatı olan Abide Birsen, ''Akbulut, Wiel'in 4.5 milyon dolarını aldı. Bu dosyada da ifade vermediği için soruşturma sürüncemede kaldı. Yakalama kararının bu dosyada da uygulanması gerekiyor'' dedi.