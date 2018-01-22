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Menajer Ümit Akbulut'a yakalama kararı

Aralarında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory van der Wiel'in de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanan menajer Ümit Akbulut hakkında mahkeme yakalama kararı çıkardı. Mahkeme kararında 'Sanığın duruşmalarda kaçtığı anlaşıldığından hakkında, savunma alınması için yakalama emri düzenlensin' denildi. Geçen yıl karayolu ile Almanya'ya giden Ümit Akbulut'un bir daha Türkiye'ye dönmediği öğrenildi

22 Ocak 2018, Pazartesi 11:01
Menajer Ümit Akbulut'a yakalama kararı
Ümit Akbulut (36) hakkındaki yakalama kararı, 'dolandırıcılık' ve 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlaması ile yargılandığı Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verildi.

17 Ocak günü görülen davanın 3. duruşmasında, davacı taraf Recep Budak ve şarkıcı kardeşi Dilek Budak'ın avukatı Abide Birsen ''Sanık duruşmalardan kaçmaktadır. Adli kontrol kararı kaldırıldığında yurt dışına araçla çıkmış bir daha da giriş yapmamıştır'' dedi.

Ümit Akbulut'un avukatı Tuğba Erzincan ise, müvekkilinin sağlık sorunları nedeni ile yolculuk yapamadığını söyledi.


Ümit Akbulut

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, duruşmalardan kaçtığına işaret edilen Ümit Akbulut hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

''SENİ MEŞHUR EDECEĞİM''

Ümit Akbulut, 7 yıla kadar hapis istemi ile yargılandığı davada Budak kardeşlerin 374 bin dolar nakit para ve 440 bin dolarlık senetlerini almakla suçlanıyor.

Savcılık iddianamesine göre Ümit Akbulut, şarkıcı Dilek Budak'a, dünyaca ünlü müzik grubu Fifty Cent ile albüm çıkarmak için sözleşme yaptı. Anılan grup ile albüm yapılması ve ünlü isimlerle klip çekilmesi için 300 bin dolarlık ödeme yapıldı. İddianameye göre, söz konusu paranın yeterli olmadığını söyleyerek, Recep Budak'a evinde baskı kurarak 440 bin dolarlık senet imzalattı.


Şarkıcı Dilek Budak

''MELONUN DA MENEJERİYİM''

İddianamede, Ümit Akbulut 'un kendisini güçlü ve zengin bir iş adamı olarak gösterdiği kaydedilerek, ''Şüpheli (Ümit Akbulut) konuşma arasında Galatasaraylı futbolcu Melo'nun menajeri olduğunu söyleyerek, müştekiler üzerinde güven duygusunu pekiştirdi'' denildi. Anılan senedin ise işleme konulmadığı kaydedildi.



GÖZALTINA ALINMIŞTI

Birçok ünlü sanatçı ve futbolcunun menajeri olarak gündeme gelen Ümit Akbulut, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory van der Wiel'in şikâyeti sonrası gözaltına alınmıştı.

Ümit Akbulut hakkında, 'dolandırıcılık' suçlaması ile süren 5 ayrı dosyanın olduğu öğrenildi.

Budak kardeşlerin avukatı Abide Birsen, yakalama kararına ilişkin ''Dilek Budak dosyasında dosya artık bittiğinde aleyhine ceza verilmesi için gerekli son adımdı. Ülkeye giriş yaparken öncelikle adli merciiler önünde ifade vermesi gerekecek.'' dedi.

Aynı zamanda futbolcu Gregory van der Wiel'in avukatı olan Abide Birsen, ''Akbulut, Wiel'in 4.5 milyon dolarını aldı. Bu dosyada da ifade vermediği için soruşturma sürüncemede kaldı. Yakalama kararının bu dosyada da uygulanması gerekiyor'' dedi.



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