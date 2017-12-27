Menajerinden Adem Büyük açıklaması

Erdinç Şahin

Çıkan haberlerin maksatlı ve kulübün başarısını istemeyen kişiler tarafından ortaya atıldığını kaydedensezon başındabilerek ve isteyerek transfer oldu. Transfer sürecinde başka kulüplerin de Adem’i çok istediği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Futbolcumuzbaşarılı bir yarı sezonu geride bırakmış olmasına ve camiaya kısa sürede alışarak bütünleşmesine rağmen, kulübün başarısını istemeyen bazı kişiler tarafından ortaya maksatlı haberler atılıyor. Ne demek Adem Büyük devre arasında takımdan ayrılacak. Böyle bir şey olsa, bundan ilk benim haberim olur. Kendisi 2 gün sonra Dubai’ye gidecek ve Malatyaspor’da da çok mutlu. Bu haberlerin tek amacı var, Malatyaspor’u karıştırmak. Lütfen kimse bunlara itibar etmesin. Adem Büyük bu takımın kaptanı ve hakikaten camiayı çok sevdi. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim, Adem ligin ikinci yarısına çok çalışarak bomba gibi girecek” diye konuştu.