Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

JÖH VE PÖH EKİPLERİ AFRİN'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI

Mine Bozkurt

Suriye'nin Halep kenti Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK'nın kontrol noktalarına saldırdı. Köylüler, bölgeden'lı teröristleri kovdu.Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen(JÖH) ve(PÖH) ekipleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi'nden yola çıktı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'de terör örgütleri'a yönelik yürütülenkapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri ile güvenlik korucuları, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden zırhlı araçlar ve minibüslerle sınıra doğru hareket etti.Askeri ve sivil araçların çıkışının ardından bir askeri helikopter de güvenlik amaçlı konvoya eşlik etmek üzere havalandı.