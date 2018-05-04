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Merakla beklenen Netflix dizisi The Rain başlıyor

Netflix'in Danimarka dizisi The Rain, 4 Mayıs'ta gösterime giriyor. The Rain, yağmurla taşınan ve insanlığı yok olmanın eşiğine getiren bir virüse karşı verilen mücadeleyi anlatıyor

04 Mayıs 2018, Cuma 11:26
Merakla beklenen Netflix dizisi The Rain başlıyor
Netflix’in ilk Danimarka orijinal dizisi The Rain, 4 Mayıs 2018’de tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te gösterime girecek!
 
Dünya artık bildiğimiz dünya değildir. Yağmurla taşınan bir virüsün İskandinavya'daki insanların neredeyse tamamını hunharca yok etmesinden altı yıl sonra sığınaklarından dışarı çıkan Danimarkalı iki kardeş, dışarıda medeniyete dair hiçbir şey kalmadığını görürler. Hayatta kalan bir grup gençle birlikte, terk edilmiş İskandinavya topraklarında tehlike dolu bir maceraya atılıp bir yaşam belirtisi bulmaya çalışırlar.
 
Ortak geçmişlerinden ve toplumsal kurallardan bağımsız bir şekilde kim olmak istediklerini özgürce seçebildikleri bu dünyada hayatta kalmaya çalışan grup, bir zamanlar yaşadıkları dünyayla birlikte yok olduğunu sandıkları gençlik ikilemlerinin, sevginin ve kıskançlığın kıyamet sonrası bu yeni dünyada hâlâ var olduğunu fark ederler.
 

DİZİNİN KÜNYESİ


The Rain'in yaratıcıları; Jannik Tai Mosholt (Borgen, Rita, Follow the Money), Esben Toft Jacobsen (The Great Bear, Beyond Beyond) ve Christian Potalivo (Dicte, The New Tenants, Long Story Short). Oyuncu kadrosunda ise Alba August (Reliance, Jordskott ve Unga Astrid), Mikkel Boe Følsgaard (A Royal Affair, The Legacy), Lucas Lynggaard Tønnesen (Tidsrejsen, Department Q: The Keeper of Lost Causes), Lars Simonsen (The Bridge, Brotherhood), Iben Hjejle (Dicte, High Fidelity), Angela Bundalovic (Dark Horse, Blood Sisters), Sonny Lindberg (The Legacy, Anti), Jessica Dinnage (The Guilty, The Man), Lukas Løkken (One-Two-Three Now!) ve Johannes Kuhnke (Force Majeure) yer alıyor.

İşte 4 Mayıs'ta tüm dünyada gösterime girecek olan The Rain'in yayınlanan özel videosu...



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