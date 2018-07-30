Meral Akşener: 12 Ağustos’ta Kurultayımızı toplayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu süreçte yanımda yer alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Demokratik bir parti olarak, yerel seçimlerden çok daha güçlenerek çıkmak hedefiyle 12 Ağustos’ta Kurultayımızı toplayacağız. İnşallah her şey memleketimiz ve milletimiz için iyi olacak!" dedi.



