Meral Akşener açıklama geldi: CHP ile ittifak yok

'İTTİFAKLARA SAYGILIYIZ'

'CHP İLE İTTİFAK YOK'

Senim Tanay

İYİ Parti Genel Başkanıpartisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Adana’da, Adnan Menderes Spor Salonu’nu dolduran partililerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Çukurova Belediye Başkanı CHP’li Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar’ın da katıldığı kongrede konuşan Meral Akşener, "Biz 40 kişiyiz. Onun için birbirimizi tanırız. 2001’de AK Parti’nin kuruluşunu da biliyorum. Şimdi İYİ Parti’nin kuruluşunu sizin emrinizle gerçekleştirdik. Biz gizli saklı hiç kimseyle görüşmedik. Biz gizli saklı ne uluslararası ne de Türkiye içinde herhangi bir güç odağıyla görüşüp el sıkışmadık. Onun için İYİ Parti bugün Türkiye’nin dengelerini değiştirmiştir. Onun için kendini yıkılmaz armada görenlerin siyasi parti arayıp ittifak çabalarına sebep olmuştur. Gençler diyor ki sosyal medyada 'Siz hepiniz, ben tek" diye konuştu.Meral Akşener, AK Parti, MHP ve BBP’nin ittifakına bir itirazları olmadığını anlatıp şunları söyledi: "Siyasi partiler kendilerini güçsüz görürler, bir başka siyasi partiden korkar ve yandaş ararlar, el sıkışıp alanlar oluştururlar; biz buna saygılıyız. Yani AK Parti, MHP ve BBP’nin ittifakına bir itirazımız, saygısızlığımız olamaz. Elbette hür düşüncenin sonucu, elbette bir ittifak yapabilirler ama Senegal’de dayanamadı, nihayet o da bize çemkirdi. Bir taraf çemkirmekle diğer taraf iftirayla görevli, böyle bir sistemle gidiliyor. Dolayısıyla bu ittifakı kuranların bulundukları yerden bize, arkadaşlarımıza hakaret etmelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Buradan ilan ediyorum: Tek bir İYİ Partilinin saçının teline dokunanın elini kırarım."Meral Akşener, kendilerini CHP Genel Başkan yardımcılarının ziyaret ettiğini belirterek ittifak ile ilgili şöyle konuştu: