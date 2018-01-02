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Meral Akşener'den 'Silahlı eğitim kampları var' iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya ve Tokat'ta silahlı eğitim kampları kurulduğuna yönelik duyumlar aldığını gündeme getirerek araştırılmasını istedi

02 Ocak 2018, Salı 12:50
Meral Akşener'den 'Silahlı eğitim kampları var' iddiası
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KHK ile 'darbe girişimi ve sonrasındaki terör olaylarına müdahale eden sivillere yargı dokunulmazlığı verilmesi' tartışması devam ederken Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğu iddiasını gündeme getirdi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Meral Akşener, son dönemlerde uzun namlulu silahlarla bazı kişilerin ortalıkta dolaştığını ve bunlarla ilgili çok önemli iddialar olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılırsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de Sadat diye bir yapı. İnanın Sadat da diğer yapılar da benim için toz zerresidir. Bu malum yapılar insanları çatışmaların içerisine sürükleyecekler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem alınmasını istiyorum."

'SANDIK BAŞLARINI SADATÇILAR TUTACAK DİYE KORKU AŞILIYORLAR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’nin seçmeni sandıktan uzak tutmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yapılan anketlerde 50 artı 1'i ferah ferah göremiyorlar, o yüzden AKP'de asabiyet var. Vatandaş ‘Hile olacak, oy kullansak ne olur' dememeli. Seçmeni sandıktan uzak tutmak istiyorlar. ‘Sandık başlarını Sadatçılar tutacak, falanca silahlı örgüt tutacakmış' diye vatandaşa korku aşılıyorlar. Ben de her fırsatta onlara ‘Korkmayın' diyorum. Korku kelimesi sinsi şekilde insanların ilklerine işleyen bir kelime olmuş. Bizim huzura ihtiyacımız var, bunu da sağlayacağız."

 
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