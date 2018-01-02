Meral Akşener'den 'Silahlı eğitim kampları var' iddiası

'SANDIK BAŞLARINI SADATÇILAR TUTACAK DİYE KORKU AŞILIYORLAR'

Senim Tanay

, KHK ile 'darbe girişimi ve sonrasındaki terör olaylarına müdahale eden sivillere yargı dokunulmazlığı verilmesi' tartışması devam ederkennı gündeme getirdi.Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Meral Akşener, son dönemlerde uzun namlulu silahlarla bazı kişilerin ortalıkta dolaştığını ve bunlarla ilgili çok önemli iddialar olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’nin seçmeni sandıktan uzak tutmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: