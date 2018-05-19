Meral Akşener: Muharrem İnce ikinci tura kalırsa destekleyeceğim

Akşener, “Seçildiğimde anneme telefon açacağım. ‘Anneciğim gelinin Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu, ellerinden öpüyorum’ diyeceğim. Hemen ertesi gün OHAL kalkacak. İyi bir nakliyeci bulacağım. Çankaya Köşkü’nden Saray’a götürülen tüm tarihi eşyaları Çankaya Köşkü’ne geri taşıyacağım. Gençlere iş buluncaya kadar maaş bağlanmasıyla ilgili düğmeye basacağız" dedi.

"İNCE'Yİ ŞARTSIZ DESTEKLEYECEĞİZ"

İYİ Parti lideri sözlerine şöyle devam etti: "Şeker fabrikalarının satışı ile ilgili iptalleri başlatacağız. Ve üniversitelerin bölünmesiyle ilgili kararı ortadan kaldıracağız. YÖK’ü kaldıracağız. Kuleli Askeri Lisesi ile Bursa’daki Işıklar Lisesi ve Maltepe’deki askeri liseyi derhal açacağız” dedi. Akşener CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin ikinci tura kalmasını durumunda 'şartsız, şüphesiz' destekleyeceğini ifade etti.