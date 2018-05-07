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Meral Akşener: Öyle bir kavga ederim ki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan, gittiğin yol, yol değil. Meydanlar doldu, arkadaşın sinirleri bozuldu, asabiyeti tavan yaptı. Kavga ettirmeye çalıştı. Ben öyle bir kavga ederim ki kaçacak delik bulamazsın" dedi

Meral Akşener: Öyle bir kavga ederim ki
Akşener, dün Mersin'de, Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanda partililere hitap etti. Arslanköylü bir kadının verdiği sandıkla platforma çıkıp konuşan Akşener, şunları söyledi: “Sabah- akşam bizden korkarlarmış meğer. Partimizi seçime sokmama iradesinde gördük bunu.

Sayın Erdoğan, gittiğin yol, yol değil. Herkesi vasat eğitime mecbur bıraktın. Ne yapalım sen okumamışsın; ama çocuklarımız okusun. Meydanlar doldu, arkadaşın sinirleri bozuldu, asabiyeti tavan yaptı. Kavga ettirmeye çalıştı. Ben öyle bir kavga ederim ki kaçacak delik bulamazsın. Ama insanlar yorgun, bıkkın. Gerim gerim gerdin insanları. Senden bıktık, usandık. Hangi tahriki yaparsan yap, biz sana uymayacağız.

Bir demokratik yarış olması gerekirken, adayın birine oy vermeyenlerin 'münafık' edildiği bir dönemdeyiz. Sen kimsin? Bir Allah’ın kulusun. Artık yoruldun ve bu ülkeye bir yüksün. Dış politikada, eğitim politikalarında, gençler üzerinde bir yüksün. Ekonomiyi bilmiyorsun."


BİRİLERİ ÜZÜLÜYOR


Partililerin 'Devletin başına Meral gelecek' sloganı üzerine Akşener, “Siz böyle söyleyince birileri üzülüyor. Ben de yıllarca bağırdım, meğerse talebi yokmuş abinin. 'Cumhurbaşkanı Meral' diye bağırınca kızıyor, Sayın Erdoğan” dedi. 


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