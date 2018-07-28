Meral Akşener: Pazartesi günü genel merkezimizde olacağım

İYİ Parti’nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener’e destek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener’in evinin önünde buluştu.

"PAZARTESİ GENEL MERKEZDE OLACAĞIM"

Kendisini bekleyen partililere seslenen Akşener, "Herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü saat 15.00’te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun" diye konuştu.

Sabah saatlerinden itibaren Akşener’in evinin önüne gelenlerin bekleyişi akşam saatlerinde son buldu.

KORAY AYDIN'DAN BÜYÜK GAF

Bu arada, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın konuşması sırasında dilinin sürçerek "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener" yerine "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli" demesine, partililer tepki gösterdi.

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