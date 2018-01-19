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Meral Akşener: Somut bilgim yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğu” iddiasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “İsmini açıklayamayacağım birisi, Tokat kırsalında sivil şahıslara silahlı eğitim verildiği iddiasıyla bana fotoğraflar gösterdi” dedi

Meral Akşener: Somut bilgim yok
Silahlı kamp iddialarıyla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık, bu konuda açıklamalar yapan Akşener’i bilgisine başvurmak üzere davet etti. Akşener, Sözcü gazetesinde yayımlanan “Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğu” iddiasını soran savcılığa özetle şu bilgileri verdi:


FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİLER


“Şu andaki İçişleri Bakanı, Demokrat Parti’nin önceki genel başkanı da olduğu için ona iletilmek üzere bana zaman zaman önemli bilgileri getirirler. Daha önce kamuda çalıştığı için ismini açıklayamayacağım birisi Tokat kırsalında sivil şahıslara silahlı eğitim verildiği iddiasıyla bana fotoğraflar gösterdi.

O fotoğrafların Tokat kırsalında sivillere silahlı eğitim verilen kamplara ait olduğunu belirtmişti. Fotoğrafları bana bırakmadan kendisi geri götürdü. Sosyal medyada da eli silahlı sivil kişilere ait görüntüleri zaman zaman gördüğüm için bu silahlı eğitim verilen kamp bilgisi de bana ulaşınca bu bilgileri iktidar partisinde önemli birkaç isme ulaştırdım.

Sözcü gazetesinde Saygı Öztürk’e mülakat verdiğim sırada konunun kamuoyuna da mal olması için bu duyumları paylaştım. Tokat ve Konya illerinde nerede ve kimler tarafından ve kimlere silahlı eğitim verildiği konusunda somut bilgiye sahip değilim. Fotoğrafları gösteren kişi, Tokat ve Konya kırsalı olarak söyledi.”

(Hürriyet)


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