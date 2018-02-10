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Meral Akşener: Topuklu Efe, Özlem Hanım’a yakışıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’nu ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Topuklu Efe, Özlem Hanım’a yakışıyor" dedi

Meral Akşener: Topuklu Efe, Özlem Hanım’a yakışıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Partisinin il başkanlığı binasını açmak için Aydın’a gelen Akşener, ziyaretinde Başkan Çerçioğlu’ndan övgü dolu sözlerle bahsetti.

'İŞİ BENDEN DAHA ZOR'


Meral Akşener, ‘Topuklu Efe’ lakabının Başkan Çerçioğlu’na çok yakıştığını ifade ederek, "Özlem Hanımın işi benden daha zor. Koskoca bir şehri idare ediyor. Kendisini zaten parlamentodan tanıyorum. Aydın’ın bir ‘Topuklu Efesi’ var. Topuklu Efe lakabı Özlem Hanıma çok yakışıyor. Özlem hanım başarılı ki Aydın halkı iki dönemdir onu başkan seçiyor. Zaten neden seçildiği de ortada" diyerek Başkan Çerçioğlu’ndan övgüyle bahsetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Çerçioğlu ise, "Başkanla parlamentoda birlikte çalıştık. O zaman da çok nazikti, şimdi de öyle. Bu nazik ziyaretleri nedeniyle kendisine ve parti yönetimine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘e nazik ziyaretinden dolayı Aydın’ın yerel ürünlerinden oluşan bir sepet hediye etti.
 


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