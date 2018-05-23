Seçim vaadlerine ilişkin de çeşitli bilgiler veren Meral Akşener, partisinin Antalya milletvekili adaylarının tanıtımını yaptı. 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerce oluşturulan listelerle ilgili partinin kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu'nun aday gösterilmemesine değinen Akşener, "Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, ağabeyimdir. Kayseri birici sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara istedi. Genel Başkan Yardımcılarımız vardı. Genel Başkan Yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı, koskoca ağabeyimi. Dolasıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum." diye konuştu.

LİSTE DIŞI KALMIŞTI

İzmir'den 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için milletvekili aday adayı olan İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, liste dışı kaldı. Kayseri'de liste başına yazıldığını ancak bunu kabul etmediğini belirten Halaçoğlu, parlamentoda yer almasa da İYİ Parti'de hukuk devleti için mücadele edeceğini söylemişti.