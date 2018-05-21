Meral Akşener'in danışmanı Kerim Çoraklık geçtiğimiz günlerden FETÖ lehine bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Çoraklık sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edildi soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesine başvurulan şüpheli terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi hakim Cevdet Özcan tarafından sorgusu yapılan Çoraklık atılı suç kapsamından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KERİM ÇORAKLIK KİMDİR?

1983 Almanya Ansberg doğumludur. Aslen Karaçay Malkar Türk’üdür. İlköğretim ve ortaöğretim hayatını Tokat/Turhal’da tamamlamıştır. Daha sonra Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş ve Dumlupınar Üniversitesi'nde Kimya okumuştur.

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Sabah