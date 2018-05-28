İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in bugün saat 12.00'de Afyonkarahisar’da partisi tarafından düzenlenecek mitinge katılacağı açıklanmıştı. Miting saat 13.15’e kadar başlamayınca bazı vatandaşlar alanı terk etti. Yaklaşık 1 buçuk saat gecikmeli başlayan mitinge 2 bin civarında vatandaş katıldı.

İHA