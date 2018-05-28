Meral Akşener'in mitingi gecikmeli başlayınca bazı vatandaşlar alandan ayrıldı
Afyonkarahisar’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in mitinginde yaklaşık 1 buçuk saat gecikme olunca, bazı vatandaşlar miting başlamadan alanı terk etti
İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in bugün saat 12.00'de Afyonkarahisar’da partisi tarafından düzenlenecek mitinge katılacağı açıklanmıştı. Miting saat 13.15’e kadar başlamayınca bazı vatandaşlar alanı terk etti. Yaklaşık 1 buçuk saat gecikmeli başlayan mitinge 2 bin civarında vatandaş katıldı.
İHA