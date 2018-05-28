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Meral Akşener'in mitingi gecikmeli başlayınca bazı vatandaşlar alandan ayrıldı

Afyonkarahisar’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in mitinginde yaklaşık 1 buçuk saat gecikme olunca, bazı vatandaşlar miting başlamadan alanı terk etti

28 Mayıs 2018, Pazartesi 14:11
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İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in bugün saat 12.00'de Afyonkarahisar’da partisi tarafından düzenlenecek mitinge katılacağı açıklanmıştı. Miting saat 13.15’e kadar başlamayınca bazı vatandaşlar alanı terk etti. Yaklaşık 1 buçuk saat gecikmeli başlayan mitinge 2 bin civarında vatandaş katıldı. 

İHA

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