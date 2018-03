Meral Işık: Sınava ve yaşama hazırlıyoruz

İdil Janet Demiray

Okul dershanecilik alanında 15 yıl hizmet veren 4 eğitimci tarafından kurulmuş. ÜNSEV bünyesinde ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi bulunuyor. Gelecek yıl da fen lisesinin açılması planlanıyor.ÜNSEV Okulları’nda etütlerin haricinde öğrencilere birebir ders veriliyor. Birebir eğitim modelinin çok önemli olduğunu kaydeden ÜNSEV Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Müdürü Meral Işık “Her gün ders bitiminde tüm sınıflarımız için 40 dakika süren etütlerimiz var. Öğrenci hangi konuda kendini eksik görüyorsa o dersin sınıfında etüt görüyor. Etütler bitince her gün 20 öğrenciye birebir özel ders veriliyor. Dört günde bir dönüşümlü olarak 20 öğrenci bu eğitimden faydalanıyor” diye konuştu.Uzun zamandır öğrenci koçluğu da yapan Meral Işık ÜNSEV Okulları’nda her sınıfın bir öğrenci koçu öğretmeni olduğunu söyledi. Işık, “Her öğretmenin koçluk yaptığı öğrencileri var. Öğrenci koçu, öğrencinin derslerinden sosyal aktivitelerine kadar geniş bir yelpazeden sorumlu. Öğrencinin lideri ve takipçisi. Veli ile birebir iletişimde olup, öğrenci ile ilgili tüm gelişmeler hakkında veliye bilgi veriyor” dedi. ÜNSEV Okulları Genel Müdürü Rüstem Kaya ise öğrenci koçluğu ile ilgili kendi otokontrol sistemlerini kurduklarını belirtti. Öğrenci koçluğunu tüm okullarında uyguladıklarını kaydeden Kaya, ÜNSEV’de okuyan her öğrencinin bir öğrenci koçu olduğunu belirtti.