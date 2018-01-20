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Mercedes 2017’de 2.3 milyon araba sattı

Geçtiğimiz yıl lüks sınıf otomobiller için hayli yüksek satış rakamlarına ulaşıldı. Mercedes 2017’de de bundan payını fazlasıyla alanlardan oldu

Mercedes 2017’de 2.3 milyon araba sattı
2017’nin otomobil satışları, özellikle de lüks sınıf satışları için iyi bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Alman devi Mercedes de bundan nasiplenmiş gibi gözüküyor. Açıklanan rakamlara göre şirket geçtiğimiz yıl içerisinde 2.289.344 otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu da 2016’ya göre %9.9‘luk bir artışa tekabül ediyor. Böylelikle otomobil şirketi, 7 yıl üst üste artış elde etmiş oldu. Bu başarıda AMG bölümündeki %33‘lük artışın da payı var. Bölüm, 131.970 araç satışı yaparak ilk kez 100 bin barajını da geçmiş oldu. Önümüzdeki yıl A sınıfı sedan ve yeni SUV ile daha fazla segmente giriş yapacak olan Mercedes, yine satışlarını artırmayı başarırsa serisini 8’e çıkarmış olacak.

Mercedes’in memleketli rakipleri Audi ve BMW de şirkete yakın düzeyde satış yapmayı başardı. Bu bağlamda BMW 2.088.283, Audi ise 1.878.100 kadar otomobil satmayı başardı.

Bunun yanında Amerika pazarında gerçekleştirilen 372.340 satış önceki yıla göre %0.6‘lık düşüşü gösteriyor. En popüler pazarlardan birisi de yine Çin oldu. Mercedes’in yaptığı her dört satıştan yaklaşık bir tanesi Çin’e gitti.
 

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