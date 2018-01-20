Mercedes 2017’de 2.3 milyon araba sattı

Adem Özdoğan

2017’nin otomobil satışları, özellikle de lüks sınıf satışları için iyi bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Alman devide bundan nasiplenmiş gibi gözüküyor. Açıklanan rakamlara göre şirket geçtiğimiz yıl içerisindeotomobil satışı gerçekleştirdi. Bu da 2016’ya göre‘luk bir artışa tekabül ediyor. Böylelikle otomobil şirketi, 7 yıl üst üste artış elde etmiş oldu. Bu başarıdabölümündeki‘lük artışın da payı var. Bölüm,araç satışı yaparak ilk kez 100 bin barajını da geçmiş oldu. Önümüzdeki yılve yeniile daha fazla segmente giriş yapacak olan Mercedes, yine satışlarını artırmayı başarırsa serisini 8’e çıkarmış olacak.Mercedes’in memleketli rakiplerivede şirkete yakın düzeyde satış yapmayı başardı. Bu bağlamda BMW 2.088.283, Audi ise 1.878.100 kadar otomobil satmayı başardı.Bunun yanındapazarında gerçekleştirilen 372.340 satış önceki yıla göre‘lık düşüşü gösteriyor. En popüler pazarlardan birisi de yineoldu. Mercedes’in yaptığı her dört satıştan yaklaşık bir tanesi Çin’e gitti.