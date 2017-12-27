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Mercedes-AMG’nin seslerini Linkin Park yapacak

Mercedes, spor otomobil serisi AMG’nin sesleri için Linkin Park’la çalışacak. Mercedes-AMG CEO’su Tobias Moers, Wheels’a verdiği röportajda “Biz duygu satıyoruz ve ses bunun önemli bir parçası. Bu yüzden yapay sesler üzerinde çalışıyoruz çünkü yapmak zorundayız.” açıklamasında bulundu

Mercedes-AMG’nin seslerini Linkin Park yapacak
Elektrikli otomobilleri diğerlerinden ayıran özelliklerinden biri neredeyse sessiz olmaları. Ancak otomobil üreticileri bunun bir dezavantaj olduğu düşüncesindeler.

Üreticiler bu durumu lehlerine çevirmek için elektrikli otomobillerde yapay sesler kullanıyorlar.  Mercedes’de elektrikli spor otomobil serisi AMG için aynı yola başvuruyor.

Hali hazırda AMG’nin yapay sesler konusunda çalıştığı bir takımı var. Bu yüzden Linkin Park’ın hangi aşamada sürece dahil olacağı belirsiz. Ancak AMG serisinin 2020 ortalarına doğru piyasaya süreceğini düşünürsek, bu konuda çalışmak için hayli zamanları olacak.

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