Mercedes-Benz 2014 Yılında Avrupa’da GLA Satışına Başlayacak

Mercedes-Benz GLA’nın satışına 2014 yılında başlayacağını bildirdi.

1. Özel seri olarak yayınlanan model krom detayları, tavan rayları, 19” alaşımlı jantları ve radyatör ızgarası ile dikkat çekiyor. ilk seride model 4 renk seçeneği ile geliyor. Bunlar “Cirrus Beyaz”, “Metalik Kahverengi”, “Dağ grisi” ve “Designo Magno Dağ Gri” olarak sıralanıyor. İçeride ise dikişli detaylar, spor pedallar, deri spor direksiyon ve siyah tavan kaplaması ile model dikkat çekiyor. 1. Seride model iki benzinli, ikide dizel motor seçeneği ile gelecek. Benzinli ünitelerde 156 ve 211 hp güç seçenekleri dulunurken, dizel seçeneklerde ise 136 ve 170 hp güç seçenekleri bulunuyor.