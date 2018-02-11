Mercedes-Benz eSprinter için start verildi

Adem Özdoğan

Alman otomotiv deviSprinter modelinin elektrikli versiyonunu açıkladı. Tüm dünyada 1700’den fazla konfigürasyonla kullanılan Sprinter ticari van yenilendi. Üçüncü nesil Sprinter için bir de elektrikli varyant müjdesi verildi.için henüz net bir tarih verilmeseyılının sonuna kadar Avrupa ve ABD’de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.Yenilenen kabini ve geliştirilmiş bağlantı hizmetleri ile’ten bu yana van, minibüs ve kamyonet segmentinde markanın amiral gemisi olanartık bir otomobil kadar konforlu ve güvenli. Yeni’da kullanılacak olan gelişmiş internet bağlantıları, şirketlerin filo yönetimini önemli ölçüde kolaylaştıracak. “Mercedes PRO” olarak adlandırılan bağlantı sistemi ile şirket yöneticileri, sevkiyatları çevrimiçi yönetebilecek, yakıt seviyesi gibi bilgileri gerçek zamanlı kontrol edebilecek. Ayrıca filoda bulunan tüm Sprinter sürücüleri ile anlık iletişim kurulabilecek.Yeni, değişen piyasa gereksinimleri nedeniyle ön çekişli, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli (AWD) varyantlar ile üretilecek. Sprinter’ın motor seçenekleri ve liste başlangıç fiyatları ise yılın ilerleyen dönemlerinde açıklanacak., geçtiğimizyılında sadecepazarındaSprinter sattı. Ancak bu bir önceki yıla göredüşüş demek oluyor. Marka geliştirilenkonsepti ile bu yılın ikinci yarısından itibaren mevcut üretimini ve satışları arttırmayı planlıyor.