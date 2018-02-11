Mercedes-Benz eSprinter için start verildi

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz,
Sprinter modelinin elektrikli versiyonunu açıkladı. Tüm dünyada 1700’den fazla konfigürasyonla kullanılan Sprinter ticari van yenilendi. Üçüncü nesil Sprinter için bir de elektrikli varyant müjdesi verildi. Mercedes-Benz eSprinter
için henüz net bir tarih verilmese 2018
yılının sonuna kadar Avrupa ve ABD’de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.
Yenilenen kabini ve geliştirilmiş bağlantı hizmetleri ile 1995
’ten bu yana van, minibüs ve kamyonet segmentinde markanın amiral gemisi olan Sprinter
artık bir otomobil kadar konforlu ve güvenli. Yeni Mercedes-Benz eSprinter
’da kullanılacak olan gelişmiş internet bağlantıları, şirketlerin filo yönetimini önemli ölçüde kolaylaştıracak. “Mercedes PRO” olarak adlandırılan bağlantı sistemi ile şirket yöneticileri, sevkiyatları çevrimiçi yönetebilecek, yakıt seviyesi gibi bilgileri gerçek zamanlı kontrol edebilecek. Ayrıca filoda bulunan tüm Sprinter sürücüleri ile anlık iletişim kurulabilecek.
Yeni Sprinter
, değişen piyasa gereksinimleri nedeniyle ön çekişli, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli (AWD) varyantlar ile üretilecek. Sprinter’ın motor seçenekleri ve liste başlangıç fiyatları ise yılın ilerleyen dönemlerinde açıklanacak.
Mercedes-Benz
, geçtiğimiz 2017
yılında sadece ABD
pazarında 27.415
Sprinter sattı. Ancak bu bir önceki yıla göre %3.2
düşüş demek oluyor. Marka geliştirilen eSprinter
konsepti ile bu yılın ikinci yarısından itibaren mevcut üretimini ve satışları arttırmayı planlıyor.
Adem Özdoğan