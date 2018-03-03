Mercedes-Benz ile ilgili şok iddia!

Geçtiğimiz günlerde Alman Ulaştırma Bakanlığı tarafından bilinmeyen sayıda dizel Mercedes-Benz
Vito ticari minibüs için geri çağırma uyarısı yapıldı. Çok vakit geçmeden Alman gazetesi Bild am Sonntag
tarafından yayınlanan raporda ise Mercedes-Benz
’in otomobillerin emisyon testlerini geçmesi için emisyon değerlerini manipüle eden yazılımlar kullandığı iddia edildi. Kullanıldığı iddia edilen programlar ile ilgili dieselgate
benzetmesi yapılırken akıllara 2015
yılında emisyon skandalı ile gündeme oturan Volkswagen
geldi.
ABD Adalet Bakanlığı araştırmasında, Mercedes-Benz
’in ana şirketi Daimler
’in mühendis ekibini hedef gösterdi. Emisyon değerlerini kontrol eden yazılım programlarının ABD emisyon test prosedüründeki çeşitli taleplere göre uyarlandığı düşünülüyor.
Eylül 2015’te ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), bir başka Alman otomotiv üreticisi olan Volkswagen’in, çeşitli dizel modellerinde kasıtlı olarak emisyon değerlerini manipüle eden yazılım programları kullandığını tespit etti. Bu skandaldan 500.000’ini ABD’de olmak üzere yaklaşık 10 milyon otomobil etkilendi. ABD
federal mahkemesi “temiz hava yasası ihlali” gerekçesi ile şirkete 2.8 milyar dolar
para cezası kesti. Ayrıca skandala karışan birkaç VW
mühendisi hapse mahkum edildi.
Alman gazetesinin yayınladığı raporlar ikinci dieselgate
endişesi yarattı. Tabii Mercedes-Benz
ile ilgili ortaya atılan iddiaları şimdilik doğru kabul edemeyiz. Çünkü marka konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Aynı zamanda resmi makamlardan da bir açıklama gelmedi.
Adem Özdoğan