Mercedes-Benz ile ilgili şok iddia!

Adem Özdoğan

Geçtiğimiz günlerde Alman Ulaştırma Bakanlığı tarafından bilinmeyen sayıda dizelVito ticari minibüs için geri çağırma uyarısı yapıldı. Çok vakit geçmeden Alman gazetesitarafından yayınlanan raporda ise’in otomobillerin emisyon testlerini geçmesi için emisyon değerlerini manipüle eden yazılımlar kullandığı iddia edildi. Kullanıldığı iddia edilen programlar ile ilgilibenzetmesi yapılırken akıllarayılında emisyon skandalı ile gündeme oturangeldi.ABD Adalet Bakanlığı araştırmasında,’in ana şirketi’in mühendis ekibini hedef gösterdi. Emisyon değerlerini kontrol eden yazılım programlarının ABD emisyon test prosedüründeki çeşitli taleplere göre uyarlandığı düşünülüyor.Eylül 2015’te ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), bir başka Alman otomotiv üreticisi olan Volkswagen’in, çeşitli dizel modellerinde kasıtlı olarak emisyon değerlerini manipüle eden yazılım programları kullandığını tespit etti. Bu skandaldan 500.000’ini ABD’de olmak üzere yaklaşık 10 milyon otomobil etkilendi.federal mahkemesi “temiz hava yasası ihlali” gerekçesi ile şirketepara cezası kesti. Ayrıca skandala karışan birkaçmühendisi hapse mahkum edildi.Alman gazetesinin yayınladığı raporlar ikinciendişesi yarattı. Tabiiile ilgili ortaya atılan iddiaları şimdilik doğru kabul edemeyiz. Çünkü marka konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Aynı zamanda resmi makamlardan da bir açıklama gelmedi.