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Mercedes-Benz ile ilgili şok iddia!

Bild am Sonntag, raporunda ABD’li araştırmacıların çeşitli dizel Mercedes-Benz modellerinde şüpheli yazılımlar bulduğunu iddia etti

Mercedes-Benz ile ilgili şok iddia!
Geçtiğimiz günlerde Alman Ulaştırma Bakanlığı tarafından bilinmeyen sayıda dizel Mercedes-Benz Vito ticari minibüs için geri çağırma uyarısı yapıldı. Çok vakit geçmeden Alman gazetesi Bild am Sonntag tarafından yayınlanan raporda ise Mercedes-Benz’in otomobillerin emisyon testlerini geçmesi için emisyon değerlerini manipüle eden yazılımlar kullandığı iddia edildi.  Kullanıldığı iddia edilen programlar ile ilgili dieselgate benzetmesi yapılırken akıllara 2015 yılında emisyon skandalı ile gündeme oturan Volkswagen geldi.

ABD Adalet Bakanlığı araştırmasında, Mercedes-Benz’in ana şirketi Daimler’in mühendis ekibini hedef gösterdi. Emisyon değerlerini kontrol eden yazılım programlarının ABD emisyon test prosedüründeki çeşitli taleplere göre uyarlandığı düşünülüyor.

Eylül 2015’te ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), bir başka Alman otomotiv üreticisi olan Volkswagen’in, çeşitli dizel modellerinde kasıtlı olarak emisyon değerlerini manipüle eden yazılım programları kullandığını tespit etti. Bu skandaldan 500.000’ini ABD’de olmak üzere yaklaşık 10 milyon otomobil etkilendi. ABD federal mahkemesi “temiz hava yasası ihlali” gerekçesi ile şirkete 2.8 milyar dolar para cezası kesti. Ayrıca skandala karışan birkaç VW mühendisi hapse mahkum edildi.

Alman gazetesinin yayınladığı raporlar ikinci dieselgate endişesi yarattı. Tabii Mercedes-Benz ile ilgili ortaya atılan iddiaları şimdilik doğru kabul edemeyiz. Çünkü marka konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Aynı zamanda resmi makamlardan da bir açıklama gelmedi.


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