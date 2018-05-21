Mercedes-Benz ilk kez Fransa’da bir otomobil üretecek!

Mercedes-Benz, Avrupa’daki otomobil üreticileri arasındaki en agresif elektrifikasyon hedeflerine sahip. Alman üretici, 2022 yılına kadar ürün yelpazesinde yer alan tüm modeller için birer saf elektrikli varyant üreteceğini açıkladı. Ayrıca markanın üst kuruluşu Daimler AG, 2025 yılına kadar küresel satışlarının % 15-20’sinin elektrikli modellerden oluşturmayı planlıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce Fransız-Alman ortaklığı ile Hambach’ta bir Daimler AG tesisi açıldı. Şimdilerde ise 500 milyon dolarlık dev bir yatırımla tesisin montaj hattı genişletilecek ve akıllı üretim yapan tesis ilk kez bir Mercedes-Benz modeline ev sahipliği yapacak. Alman üretici burada EQ Concept olarak adlandırılan lüks elektrikli modellerden birini üretecek. Ayrıca tesiste hali hazırda Smart ForTwo elektrikli otomobiller de üretiliyor.

Fabrikanın yeni model için hazırlıklara başladığı açıklansa da yeni modelin üretimine ne zaman başlanacağı ve üretim kapasitesinin ne kadar olacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, Mercedes-Benz’in en kapsamlı EV projesi EQ Concept otomobili olan EQC SUV modelinin üretiminde sona yaklaşıldığı tahmin ediliyor.

Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche yaptığı açıklamada “Bu büyük yatırımla kompakt EQ üretimini güçlendirdik” dedi.



