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Mercedes C serisi yenilendi

Mercedes, en çok satan model ailesi olan C serisini yeniledi. Makyajlı C serisinin 2018'in ikinci yarısından itibaren piyasada olması bekleniyor

Mercedes C serisi yenilendi
Mercedes, önemli değişikliklerin yapıldığı C serisi ile ilgili bilgileri ilk kez paylaştı.

Dış tasarımın yanında araç içi eğlence sistemleri ve bağlantılılık özelliklerinin geliştirildiği versiyonda motor gamının da yenilenmesi bekleniyor.

Araçta yeni tampon tasarımları dikkat çekerken, ön ve arka farlar da revize edildi.

Yenilenen C serisinin ön kabinde birkaç farklı ekran konfigürasyonu yer alacak. 5.5 inçlik standart büyüklükteki ekranın yanında 12.3 inç büyüklüğünde tamamen dijital yeni bir ekran da opsiyonel olarak alıcılara sunulacak.


MERCEDES C SERİSİ'NDE YENİ MOTOR OLACAK MI?


Mercedes'ten henüz bu konuda net bir açıklama olmasa da, Auto Express araçta E-Serisi'nden bazı motorların da kullanılacağını iddia etti.


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