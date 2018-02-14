Mercedes C serisi yenilendi



MERCEDES C SERİSİ'NDE YENİ MOTOR OLACAK MI?

Can Hakman

, önemli değişikliklerin yapıldığıile ilgili bilgileri ilk kez paylaştı.Dış tasarımın yanında araç içi eğlence sistemleri ve bağlantılılık özelliklerinin geliştirildiği versiyonda motor gamının da yenilenmesi bekleniyor.Araçta yeni tampon tasarımları dikkat çekerken, ön ve arka farlar da revize edildi.Yenilenen C serisinin ön kabinde birkaç farklı ekran konfigürasyonu yer alacak. 5.5 inçlik standart büyüklükteki ekranın yanında 12.3 inç büyüklüğünde tamamen dijital yeni bir ekran da opsiyonel olarak alıcılara sunulacak.Mercedes'ten henüz bu konuda net bir açıklama olmasa da, Auto Express araçta E-Serisi'nden bazı motorların da kullanılacağını iddia etti.