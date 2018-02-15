Mercedes'in Maybach S-Serisi ortaya çıktı

Adem Özdoğan

Alman otomotiv devi‘in en üst segmenti,, Cenevre Motor Fuarından önce ortaya çıktı. Ultra lüks olan bu cesur sedan, markanın yeni bir konsepti olan iki tonlu renk kombinasyonu ile göz kamaştırıyor. Geliştirilen model,’da da göze çarpan dikey tasarımlı yeni bir ön ızgara, değiştirilmiş tampon tasarımları ve yoğun krom kullanımı ile artık çok daha cesur., iki farklı benzinli motor seçeneği ile gelecek.modelindegücündeki tuboşarjlı 4.0 litrelik V8 motor kullanılırken,’de isegücündeki turboşarjlı 6.0 litrelik V12 motor tercih edilmiş. Bu güçlü motor 0-100 km/s hıza sadecede çıkıyor.Dört kapılı olan sedanda yapılan en büyük tasarım değişikliği, iki tonlu renk kombinasyonu. Mevcut dokuz farklı renk kombinasyonu, yeni’ni rakiplerinden çok daha özel kılıyor. Ayrıca kabin içindeki deri döşemelerde de yeni iki renkli kombinasyonlar mevcut. Bunlardan bazıları; kahverengi-siyah ve bej-siyah.