İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Mercedes'in Maybach S-Serisi ortaya çıktı

Mercedes-Benz, yeni Maybach S-Serisi için standart S-serisi modelleri üzerinden birçok tasarım revizyonu gerçekleştirme yoluna gitti.
 

Mercedes'in Maybach S-Serisi ortaya çıktı
Alman otomotiv devi Mercedes Benz‘in en üst segmenti, Maybach S-Serisi, Cenevre Motor Fuarından önce ortaya çıktı. Ultra lüks olan bu cesur sedan, markanın yeni bir konsepti olan iki tonlu renk kombinasyonu ile göz kamaştırıyor. Geliştirilen model, Maybach 6’da da göze çarpan dikey tasarımlı yeni bir ön ızgara, değiştirilmiş tampon tasarımları ve yoğun krom kullanımı ile artık çok daha cesur.

Maybach S-Serisi, iki farklı benzinli motor seçeneği ile gelecek. S560 modelinde 458 beygir gücündeki tuboşarjlı 4.0 litrelik V8 motor kullanılırken, S650’de ise 612 beygir gücündeki turboşarjlı 6.0 litrelik V12 motor tercih edilmiş. Bu güçlü motor 0-100 km/s hıza sadece 4.7 saniyede çıkıyor.

Dört kapılı olan sedanda yapılan en büyük tasarım değişikliği, iki tonlu renk kombinasyonu. Mevcut dokuz farklı renk kombinasyonu, yeni  Maybach S-Serisi’ni rakiplerinden çok daha özel kılıyor. Ayrıca kabin içindeki deri döşemelerde de yeni iki renkli kombinasyonlar mevcut. Bunlardan bazıları; kahverengi-siyah ve bej-siyah.

Nisan ayında Avrupa’da satışa çıkacak olan Mercedes-Benz Maybach S-serisi, yaz aylarında ise ABD pazarında yerini alacak.


LENOVO MOTO Z2 PLAY İNCELEME



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mercedes-Benz eSprinter için start verildi

Mercedes-Benz eSprinter için start verildi
Toyota Land Cruiser yenilendi

Toyota Land Cruiser yenilendi
Arvento'nun yeni sistemiyle tüm Çalışanlar Trafikte Puanlanıyor

Arvento'nun yeni sistemiyle tüm Çalışanlar Trafikte Puanlanıyor

SUV ailesi büyümeye devam ediyor

SUV ailesi büyümeye devam ediyor
Elektrikli otomobil 'Dava' ilgi çekiyor

Elektrikli otomobil 'Dava' ilgi çekiyor
Yeni Mercedes A Serisi tanıtıldı

Yeni Mercedes A Serisi tanıtıldı
Bentley Edition ciddi anlamda cep yakacak

Bentley Edition ciddi anlamda cep yakacak
Rolls-Royce Cullinan göründü

Rolls-Royce Cullinan göründü
Volvo V60 kameralara yakalandı

Volvo V60 kameralara yakalandı

Range Rover Velar SVR Ekim ayında satışta

Range Rover Velar SVR Ekim ayında satışta
Mercedes 2017’de 2.3 milyon araba sattı

Mercedes 2017’de 2.3 milyon araba sattı