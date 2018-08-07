Mercedes, İran operasyonunu durdurduğunu açıkladı

Fransız haber ajansı AFP'nin son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, Mercedes'in çatı şirketi olan dünyanın en büyük lüks segment ve ağır vasıta araç üreticisi olan Daimler, ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran ile olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı.

AMERİKA'NIN AÇIKLAMASININ ARDINDAN KARARIN GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Mercedes tarafından yapılan açıklamanın Donald Trump'ın İran ile iş yapan ABD ile yapamaz açıklamasından sonra gelmesi dikkatleri çekti. Daimler birkaç saat önce de yerel şirketlerle olan ortaklık üzerinden yürüyen ve Mercedes kamyonlarına dönük üretim ve satış genişlemesini durdurduğunu belirtmişti.

ŞİRKET DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Trump'ın kasım ayından itibaren yaptırımların bir sonraki aşamaya geçerek sertleşeceğini belirtmesinin ardından şirketten yapılan açıklamada, "Mercedes-Benz kamyonlarının üretim ve satışını devam ettirmiyoruz. Mercedes marka binek araçların da satışı yeniden başlamayacak." dedi. Daimler, bunun yanı sıra İran ekonomisinin ve bu nedenle de otomotiv pazarının beklenenden çok daha zayıf geliştiğini de vurguladı. Şirket yönetimi, başta nükleer anlaşmanın geleceği olmak üzere politik gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi.







