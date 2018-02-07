Merdiven altı estetik ile mücadele için ihbar hattı kuruldu

HEPSİ TIBBİ İŞLEM SAYILIYOR

'TECRÜBESİ NE OLURSA OLSUN YAPTIRMAYIN'

Senim Tanay

Son dönemde, ülkemizde estetik ve güzellik amaçlı tedaviler konusunda ehil olmayan kişilerce yapılan hatalı uygulamalar nedeniyle hasta şikayetlerinde yoğun artışlar olduğunu söyleyenBaşkanı Dr. Devrim Gürsoy, 0 543 266 63 78 no'lu Whatsapp İhbar Hattı’nı faaliyete geçirdiklerini belirtti.Aralarında botoks, dolgu, PRP, saç ekimi, dövme silme, leke tedavisi ve lazer tedavilerinin de bulunduğu estetik ve güzellik amaçlı uygulamalar yasa gereği ‘tıbbi işlem’ sayılmakta. Uzman tabipler ve medikal estetik uygulama sertifikasına sahip hekimlerce, yalnızca sağlık kuruluşlarında yapılmasına müsaade ediliyor. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin tıbbi işlem olarak nitelendirilen bu tür uygulamaları yapmaya hak ve yetkileri bulunmadığı gibi; güzellik salonları ve merkezleriyle kuaförler bu işlemlerin yapılamayacağı yerler arasında.MESTDER Başkanı Dr. Devrim Gürsoy yasal düzenlemelere aykırı hareket ederek halk sağlığını hiçe sayan kişi ve/veya iş yerlerini, gerekli yasal işlemler başlatılmak üzere derneğe bildirilmesinin halk sağlığını korumada önemli bir adım olacağını söyleyerek şöyşe konuştu:“Tıbbi işlem sayılan ve yine yasa gereği uzman tabiplerce, medical estetik uygulama sertifikasına sahip hekimlerce alnızca sağlık kuruluşlarında yapılmasına müsaade edilen botoks, dolgu, PRP, saç ekimi, dövme silme, leke tedavisi, lazer yöntemleri gibi estetik ve güzellik amaçlı girişimler ne yazık ki medical estetik uygulama sertifikasına sahip olmayan doktorlar, hatta hekim bile olmayan kişilerce donanımı uygun olmayan yerlerde uygulanmaktadır. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin tıbbi işlem olarak nitelendirilen bu tür uygulamaları yapmasına kanunen izin verilmemektedir.Güzellik salonları ve merkezleriyle kuaförler, bu tür tıbbi işlemlerin yapılamayacağı yerler arasında. Medikal Estetik Tıp Derneği olarak tüm halkımıza, estetik ve güzellik uygulamalarının insan sağlığı bakımından son derece önemli sonuçlar doğurabileceği, bu sebeple de konuyla ilgili yetkili kamu otoritesi olan Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş fiziki koşulları sağlayan uygun ortamlarda ve konuyla ilgili sertifika sahibi hekimler ve/veya uzman tabipler tarafından yapılması gerektiğini, bu koşulların sağlanmadığı yerlerde tecrübesi ne olursa olsun sertifika sahibi hekim veya uzman tabip olmayan kişilerce yapılan müdahalelerin çok ciddi sağlık riskleri taşıdığını önemle hatırlatmak isteriz."