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Merdiven altı estetik ile mücadele için ihbar hattı kuruldu

Neler görmedik ki; kafede botoks yapanlar, ruhsatsız güzellik merkezi işletenler, uzmanlığı olmayan kişileri çalıştıran merkezler ve hatta daha da kötüsü inşaat silikonu gibi sağlıksız malzemelerle estetik uygulamalar yapanlar... Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTER) vatandaşları bu sağlıksız uygulamalara karşı uyardı ve Whatsapp İhbar Hattı kurdu

07 Şubat 2018, Çarşamba 15:39
Merdiven altı estetik ile mücadele için ihbar hattı kuruldu
Son dönemde, ülkemizde estetik ve güzellik amaçlı tedaviler konusunda ehil olmayan kişilerce yapılan hatalı uygulamalar nedeniyle hasta şikayetlerinde yoğun artışlar olduğunu söyleyen Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı Dr. Devrim Gürsoy, 0 543 266 63 78 no'lu Whatsapp İhbar Hattı’nı faaliyete geçirdiklerini belirtti.

HEPSİ TIBBİ İŞLEM SAYILIYOR

Aralarında botoks, dolgu, PRP, saç ekimi, dövme silme, leke tedavisi ve lazer tedavilerinin de bulunduğu estetik ve güzellik amaçlı uygulamalar yasa gereği ‘tıbbi işlem’ sayılmakta. Uzman tabipler ve medikal estetik uygulama sertifikasına sahip hekimlerce, yalnızca sağlık kuruluşlarında yapılmasına müsaade ediliyor. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin tıbbi işlem olarak nitelendirilen bu tür uygulamaları yapmaya hak ve yetkileri bulunmadığı gibi; güzellik salonları ve merkezleriyle kuaförler bu işlemlerin yapılamayacağı yerler arasında. 
 
MESTDER Başkanı Dr. Devrim Gürsoy yasal düzenlemelere aykırı hareket ederek halk sağlığını hiçe sayan kişi ve/veya iş yerlerini, gerekli yasal işlemler başlatılmak üzere derneğe bildirilmesinin halk sağlığını korumada önemli bir adım olacağını söyleyerek şöyşe konuştu:

'TECRÜBESİ NE OLURSA OLSUN YAPTIRMAYIN'

“Tıbbi işlem sayılan ve yine yasa gereği uzman tabiplerce, medical estetik uygulama sertifikasına sahip hekimlerce  alnızca sağlık kuruluşlarında yapılmasına müsaade edilen botoks, dolgu, PRP, saç ekimi, dövme silme, leke tedavisi, lazer yöntemleri gibi estetik ve güzellik amaçlı girişimler ne yazık ki medical estetik uygulama sertifikasına sahip olmayan doktorlar, hatta hekim bile olmayan kişilerce donanımı uygun olmayan yerlerde uygulanmaktadır. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin tıbbi işlem olarak nitelendirilen bu tür uygulamaları yapmasına kanunen izin verilmemektedir.
 
Güzellik salonları ve merkezleriyle kuaförler, bu tür tıbbi işlemlerin yapılamayacağı yerler arasında. Medikal Estetik Tıp Derneği olarak tüm halkımıza, estetik ve güzellik uygulamalarının insan sağlığı bakımından son derece önemli sonuçlar doğurabileceği, bu sebeple de konuyla ilgili yetkili kamu otoritesi olan Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş fiziki koşulları sağlayan uygun ortamlarda ve konuyla ilgili sertifika sahibi hekimler ve/veya uzman tabipler tarafından yapılması gerektiğini, bu koşulların sağlanmadığı yerlerde tecrübesi ne olursa olsun sertifika sahibi hekim veya uzman tabip olmayan kişilerce yapılan müdahalelerin çok ciddi sağlık riskleri taşıdığını önemle hatırlatmak isteriz."


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