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Merkel'den Bulgaristan'a Türkiye sınırı teşekkürü

Almanya Başbakanı Angele Merkel, Bulgaristan'ın Türkiye sınırını, AB sınırı olarak yasa dışı göçmenlerin geçişini önlemek için çok iyi kontrol ettiğini söyleyerek, teşekkür etti

Merkel'den Bulgaristan'a Türkiye sınırı teşekkürü
Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Konseyi Dönem Başkanı olan Bulgaristan'ı ziyaret edip, Başbakan Boyko Borisov ile görüştü.


"GÖÇMENLERİN GEÇİSİNDE ÇOK İYİ KONTROL ETTİ"


Görüşmenin ardından konuşan Merkel, "AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan'ın 'birlikten kuvvet doğar' metodu AB genelinde ihtiyaç duyduğumuz bir ilkedir" dedi. Bulgaristan'ın AB dış sınırlarında, özellikle de Bulgaristan-Türkiye sınırında büyük çaba harcadığını belirterek, teşekkür eden Merkel, "Bulgaristan, Türkiye sınırını AB'nin dış sınırı olarak yasa dışı göçmenlerin geçişinde çok iyi kontrol etti" dedi.


"MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"


Bulgaristan Başbakanı Borisov ise ülkesinin komşuları ile ilişkilerini normalleştirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını belirtti. Borisov, AB'nin Balkanlar'da otobanlar, demiryolu hatları ve limanların kurulmasını finanse etme niyetini, turizmin gelişmesine ve bölgede mal ile yük taşımacılığına önemli katkı olarak değerlendirdi.


"HER YERE ERİŞİM SAĞLAYACAĞIZ"


Borisov, Schengen üyeliği konusunda ise 6 Şubat'ta Hollanda Başbakanı'nın ziyaretini beklediğini ifade ederek, "Bulgaristan'ın şimdi de havadan ve denizden Schengen alanına girmesine bir engel yok. Ancak Hollanda; Romanya ve Bulgaristan'ın girişine karşı sesini yükseltiyor. Gelsin Hollandalı uzmanlar bütün sınır tesislerimizi gezsin, onlara her yere erişim sağlayacağız" diye konuştu.

Borisov, Angela Merkel'e Schengen üyeliğinde Sofya'ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.


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