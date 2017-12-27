Merkel'e destek günden güne eriyor!

Kübra Akalın

Almanya'da Merkel'in lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Almanya Sosyal Demokratlar Partisi (SPD) arasındaki koalisyon görüşmeleri devam ederken, Alman basının geniş yer ayırdığı bir anket gündeme oturdu.Ankate göre, Almanların sadece yüzde 36'sı Merkel'in görevde kalmasını istiyor. Ancak bu rakam iki ay önce yapılan aynı ankette yüzde 44'tü.Almanya'da genel seçimlerin yapılmasından bu yana 3 ay geçmesine rağmen hala bir koalisyon hükümeti kurulamadı.Ancak Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon ön görüşmelerinin 7 Ocak 2018'de başlayıp 12 Ocak'ta tamamlanması konusunda anlaşma sağlandı.Taraflar tarafından yapılan açıklamada, CDU’nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik CSU’nun 5 Ocak’ta yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra bir araya gelerek üç parti liderinin, müzakerelerin tamamlanmasını takiben 12 Ocak'ta parti kurullarına götürerek resmi koalisyon görüşmelerine geçilip geçilmeyeceği konusunda kararın verileceği öğrenildi.